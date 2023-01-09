Dünya Rus ve Ukraynalı taraflar Türkiyede bir araya gelecek
AVRUPA

Rus ve Ukraynalı taraflar Türkiye’de bir araya gelecek

Rus ve Ukraynalı ombudsmanlar, 12-14 Ocak'ta Türkiye’de bir araya gelmeyi planlıyor.

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Haber Merkezi AA
Rus ve Ukraynalı taraflar Türkiye’de bir araya gelecek
Foto: Arşiv.

Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 12-14 Ocak'ta Türkiye’yi ziyaret edeceğini söyledi.

Çeşitli ülkelerden çok sayıda ombudsmanın Türkiye’de düzenlenecek bir foruma katılacağını belirten Moskalkova, “(Ukrayna tarafıyla görüşme) Böyle bir toplantı planlıyoruz. Bir toplantı olasılığını ve müzakerelerimizin olası öncü gündemini istişare ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Dmitro Lubinets de dün yaptığı açıklamada, Türkiye’de Rus tarafıyla bir görüşme planlandığını belirtmişti.

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