Dünya Rusya Savunma Bakanlığı Ukraynanın doğusunda 600den fazla Ukrayna askeri öldürüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın doğusunda 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Kramatorsk’a düzenledikleri füze saldırılarında 600’den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynanın doğusunda 600den fazla Ukrayna askeri öldürüldü
Foto: Arşiv.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kramatorsk’a düzenledikleri füze saldırılarında 600’den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü bildirdi.

  • Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yeni yılın ilk dakikalarında Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde bulunan Makeyevka’daki Rus askerlerinin geçici konuşlandığı noktaya füzeli saldırı yapmasına karşılık misilleme operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Son 24 saatte Rus istihbaratının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde geçici konuşlanma noktalarını tespit ettiğini ve bu istihbaratın bazı bağımsız kanallarca doğrulandığını belirten Konaşenkov, şehirdeki 28 numaralı yurtta 700’den fazla, 47 numaralı yurtta ise 600’den fazla Ukrayna askeri bulunduğunu kaydetti.

Konaşenkov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin geçici olarak konuşlandığı bu noktalara düzenlenen büyük çaplı füze saldırısı sonucunda 600’den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini" öne sürdü.

Ayrıca Rus Hava Kuvvetlerinin son bir günde Ukrayna ordusuna ait 5 savaş uçağı düşürdüğünü aktaran Konaşenkov, "Harkiv bölgesindeki Lozovoye yakınlarında Su-27, Harkiv bölgesindeki İzyum yakınlarında Su-24, Novıy Donbas ve Nikolaypolye yakınlarında 2 Su-25, Donetsk bölgesinde Veseloye yakınlarında Mig-29 model savaş uçaklarını vurduk" ifadelerini kullandı.

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