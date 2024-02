Türkiye Yüzyılına Selçuklu imzası: Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı 5 yıllık hizmetlerini anlattı

Selçuklu’nun 5 yılda çok önemli hizmetler kazandığını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya, Konya modeli belediyecilik anlayışıyla her mahallesinin, her sokağının, her caddesinin, her vatandaşımızın hizmet aldığı bir model geliştirmeyi başarabildi. Bunu birlikte yürütüyoruz ve belediyelerimizin en önemli özelliği hizmet ve eser siyaseti yapmak. Bakın birçok tesis açılış temel atma gördük. Bunların arkasında çok yoğun bir emek, çok yoğun bir çalışma, çok yoğun bir kararlılık var. Ben tekrar bütün bu yemeklerinden ve gayretlerinden dolayı değerli Selçuklu Belediye Başkanımız, değerli kardeşim Ahmet Pekyatırmacı beye huzurlarınıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Şimdi bir seçim sürecindeyiz ve yeni bir başarı hikayesi yazmak gerekiyor. Mutluluğumuz şu, bıraktığımız Selçuklu bugün 5 yıldan çok daha güzel, çok daha iyi hizmetler aldı. Hizmet çıtası çok daha yükseldi. Ama biz asla yeter tamam diyen insanlar olmadık. Şimdi yeni dönemde yeni şeyler söyleyerek hemşerilerimizin karşısında olacağız. Bu dönemde 2 temel önceliğimiz var, dirençli bir şehir oluşturmak. Bunun için iklim değişikliğinin etkilerini ortadan kaldıracak, iklim değişikliğinin etkilerinin hemşerilerimiz tarafından az hissedileceği, sorunları çözecek projeler üretmek, ikinci önemli konu ise kentsel dönüşüm yaparak özellikle şehrimizin yapı stoğunu yenilemek için çalışmalar yapmak. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yine hep birlikte yapacağız. Biz bu işleri yaparken 2 şeyi asla ihmal etmedik. Bir vatandaşlarımızın gönlünde taht kuracak gönül belediyeciliğini, 2 kardeşlik hukukunu ve birlikte çalışma kültürünü artırarak geliştirmeyi asla ihmal etmedik. İnşallah bu dönemde de güçlü Konya için bir adım daha diyerek yola çıkıyoruz. İl başkanımızın şahsına tüm teşkilat mensuplarımızla Selçuklu Belediye Başkanımızın şahsında tüm ilçe belediye başkanlarımızla Konya'yı çok daha güzel yarınlara taşımak için gayret sarf edeceğiz. Ben böyle güzel bir programa hazırladığı için başta Selçuklu Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm yapılanların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah kalfalık döneminde Rabb'im çok daha güzel işler yapmayı nasip etsin diye dua ediyorum ve son olarak Rabbim birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve birlikte çalışma kültürümüzü arttırarak devam ettirsin diyor, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum, Allah'a emanet olun” diye konuştu.