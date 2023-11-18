Selçuklu sosyal belediyecilikte örnek oluyor

Selçuklu Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetlerini aralıksız yürüterek vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri sürdürdükleri örnek faaliyetlerle ilçede yaşayan engelli ve dezavantajlı vatandaşların temel ihtiyaçlarına karşılık vermek için özveriyle çalışıyor. Başta Sosyal Destek Kartı, Evde Yaşlı Bakım Hizmeti olmak üzere Umut Evi, Engelli Araç Bakımı, Eğitim Yardımı, Süt Yardımı, Glutensiz Gıda Desteği ve Asker Maaşı gibi başlıklarda sunulan hizmetler takdir topluyor. Ülkemizin yaşadığı depremden etkilenen depremzede vatandaşların yanında olan Selçuklu Belediyesi öğrencilere de desteklerini sürdürüyor.





SOSYAL DESTEK FAALİYETLERİ BİNLERCE İNSANA ULAŞIYOR

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2023 yılı Ekim ayı itibariyle ihtiyaç sahibi 2402 kişiye toplam 12 milyon 554 bin 644 TL tutarında sosyal destek kartı dağıtımı gerçekleştirilirken 15 bin 350 öğrenci için 15 milyon 324 bin 500 TL tutarında eğitim yardımı yaptı. Selçuklu’da ikamet eden Yükseköğrenim Sınavına girecek öğrencilerin Sınav Ücret Bedelleri için 3 bin 138 öğrenciye 711 bin 725 TL nakdi yardım gerçekleşti. Evde Yaşlı Bakım Hizmeti kapsamında 65 yaş üstü ekonomik olanakları düşük, bakıma muhtaç, yalnız yaşayan 125 yaşlıya evlerinde bakım hizmeti verildi. İhtiyaç sahibi 101 asker ailesine 998 bin 211 bin TL’lik nakdi yardım yapılırken şehir dışından kanser tedavisi görmek için gelen 456 hasta ve refakatçisi için Umut Evi'nde ücretsiz konaklama hizmeti ile çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürüldü.





DÖRT KOLDAN HİZMET ANLAYIŞI

Engelli ve kanserli hasta taşıma hizmeti 660 kez seferber olurken, 556 vatandaş hasta nakil ambulansı ile sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı. Taziye çadırı hizmeti ile 1490 kez yakını vefat etmiş vatandaşlara hizmet sunuldu. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra 49 Çölyak hastasına 211 bin 602 TL glütensiz gıda yardımı yapıldı. Ayrıca ihtiyaç sahibi 125 ailenin 15-36 ay arası bebeği için 123 bin 841 TL tutarında süt desteği sağlandı. Bunun yanında engelli araç bakım hizmeti ile ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların arızalanan akülü engelli araçlarının da tamiratı yapıldı. Depremzede vatandaşlar için ise; çocuklar için 950 bin liralık alışveriş çeki, 10 adet manuel tekerlekli sandalye, 6 bin 250 adet yardım kolisi, lise ve üniversite öğrencilerine destek ödemesi gibi çalışmalarla 7 milyon 280 bin 316 TL yardım gerçekleşti.



