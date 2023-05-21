Konya Bedesteni gün sayıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, MÜSİAD Konya Şubesi ve Konya Sanayi Odası iş birliğinde Hatay Narlıca’ya yapılan 152 dükkanlık Konya Bedesteni son aşamaya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin 6 Şubat’ta yaşadığı iki büyük depremle yüzyılın felaketine uyandığını, ilk andan itibaren kardeş şehir Hatay’da yaraları sarmak için tüm belediyecilik hizmetlerini afetzedelerin hizmetine sunduklarını hatırlattı. Konya’daki belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever Konyalıların Hatay’da ilk günden itibaren arama-kurtarmadan altyapıya, kanalizasyondan temiz su teminine, lojistikten enerjiye, gıda ve kıyafet yardımından barınmaya kadar birçok alanda verdikleri hizmetlerle tüm güçleriyle Hataylıların yanında olmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Altay, bölgede çalışmaların devam ettiğini söyledi.