Türkiye'de nadir olarak görülüyor: İlk kez fotoğraflandı

Kuş Gözlemcisi Güneş Deniz Yıldırım, yeni bir tür gözlemlemenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Hatay'da güzel bir sürprizle karşılaştım. Samandağ ilçesinde deniz kıyısında Milleyha sulak alanın isminde bir bölge var. Bu alan oldukça küçük bir alan ancak kuş türü çeşitliliği açısından çok zengin bir bölge, bu alana gittiğimde ak tepeli kuyrukkakan ile karşılaştım. Ak tepeli kuyrukkakan aslında İsrail, Ürdün, Fas, Mısır gibi ülkelerde yaşayan bir çöl türü. Türkiye için ise nadir rastlanan konuk statüsünde daha önce ülkemizde üç kez gözlemlenmiş biz dördüncü kaydını yapmış olduk ve ilk fotoğraflı kaydı oldu. Hatay listesine de yeni bir tür eklemiş olduk. Ak tepeli kuyrukkakan, kuyruk tepesi ve kuyruk sokumu beyaz gövdesi, siyah iri bir kuyrukkakan türü. Benim üç veya dört saat kuşu gözlemleme şansım oldu. Umarım ülkemizde kuş gözlemciliği ve doğa bilinci gelişmesi Milleyha gibi yerlerin korunmasına vesile olur" dedi.