Gündem Türkiyeden ABDnin F-35 kararına ilk tepki
ANKARA

Türkiye'den ABD'nin F-35 kararına ilk tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı F-35 kararına ilişkin "ABD’yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı F-35 kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, ABD'nin kararının müttefikliğin ruhuyla bağdaşmadığına vurgu yaptı.

Bakanlık internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

  • Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı bugün (17 Temmuz) , S-400 hava savunma sistemini tedariğimizden dolayı ülkemizin F35 programından çıkarılacağını açıklamıştır.
  • Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır.
  • F35 programının ana ortaklarından olan Türkiye’nin programın dışında bırakılması adil olmadığı gibi, S-400 sisteminin F-35’leri zaafa uğratacağı iddiası da geçersizdir. Bu konuda NATO’nun da katılacağı bir çalışma grubu kurulması teklifimizin karşılıksız bırakılması ABD tarafındaki önyargının ve meseleyi iyi niyetle kendi boyutları içinde çözme iradesinin eksikliğinin en bariz göstergesidir.
  • ABD Türkiye’nin dostluğuna verdiği önemi sadece söylemle değil, eylemle ve özellikle de terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD/YPG ve FETÖ ile mücadelede göstermelidir.
  • Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan Trump arasında Osaka’da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi sırasında yapılan görüşmede ortaya konan anlayışa her düzeyde sadık kalınması bu bakımdan büyük önem taşımaktadır.
  • ABD’yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz.

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