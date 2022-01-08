Türkiye'den Mısır ve Pakistan için taziye mesajı

Bakanlık tarafından Mısır için yapılan açıklamada, "Mısır’da bugün El-Tor kentinden Süveyş’e giden otobüsün bir minibüsle çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Mısır’a başsağlığı diliyoruz." denildi.

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BİR TAZİYE MESAJI DA PAKİSTAN İÇİN

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir başka yazılı açıklamada ise, "Pakistan'ın Rawalpindi bölgesindeki Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan en az 16 kişinin donarak hayatlarını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.