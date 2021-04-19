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POLİTİKA

Türkiye'den Mısır'daki tren kazası için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Tren kazasında 11 kişi hayatını kaybetmiş, 98 kişi yaralanmıştı.

Haber Merkezi AA
Türkiyeden Mısırdaki tren kazası için taziye mesajı
Arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Kalyubiye vilayetinin Tuh ilçesinde bugün meydana gelen tren kazasında 11 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Mısır Sağlık Bakanlığının açıklamasında, başkent Kahire'nin kuzeyindeki Kalyubiye vilayetine bağlı Tuh kentinde Kahire-Mansura seferini gerçekleştiren trenin yaptığı kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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