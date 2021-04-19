Türkiye'den Mısır'daki tren kazası için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük eserler yaparak verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hasankeyf-2 Köprüsü'nün açılışında canlı bağlantıyla konuştu. Ilısu Barajı'nın yapım aşamasında terör örgütü PKK'nın engelleme çabalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak verdik' ifadelerini kullandı.