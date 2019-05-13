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Gündem Türkiyeden Suriyeli ihtiyaç sahiplerine 185 ton un yardımı
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HATAY

Türkiye'den Suriyeli ihtiyaç sahiplerine 185 ton un yardımı​

Türkiye'den Suriyeli ihtiyaç sahiplerine 185 ton un yardımı

Yardımeli Derneği Ankara Şubesince ramazan dolayısıyla Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 185 ton un bölgeye gönderildi.

Haber Merkezi AA
Türkiye'den bölgeye 185 ton un yardımı yapıldı
Türkiye'den bölgeye 185 ton un yardımı yapıldı

Yardımeli Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Şubesi tarafından bölgeye gönderilen yardım malzemelerinin yüklendiği 7 tır Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yola çıktı.

Unlardan yapılacak ekmekler öncelikle yetim ailelere, sivil, savunmasız ve yaşlı insanlara ulaştırılacak.

Ayrıca Yardımeli Hatay Temsilciliğince ramazanın başında 3 tır un, Hatay'daki Suriyeli sığınmacıların evlerine teslim edildi.

  • Konvoyun bölgeye uğurlanması dolayısıyla yapılan törene, Yardımeli Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay da katıldı.
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