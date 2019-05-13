Türkiye'den Suriyeli ihtiyaç sahiplerine 185 ton un yardımı​

Yardımeli Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Şubesi tarafından bölgeye gönderilen yardım malzemelerinin yüklendiği 7 tır Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yola çıktı.
Unlardan yapılacak ekmekler öncelikle yetim ailelere, sivil, savunmasız ve yaşlı insanlara ulaştırılacak.
Ayrıca Yardımeli Hatay Temsilciliğince ramazanın başında 3 tır un, Hatay'daki Suriyeli sığınmacıların evlerine teslim edildi.
- Konvoyun bölgeye uğurlanması dolayısıyla yapılan törene, Yardımeli Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay da katıldı.