Türkiye'den utanç müzesine sert tepki: Kendi zulümlerini sergilemiş olurlar

Türkiye, KKTC'nin tanınması yönünde çalışmalarını hızlandırdı, Lefkoşa'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gelinen son aşamayı TRT Haber'e değerlendirdi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

"FELÇ OLMUŞ BİR BMGK YAPISI VAR"

Fuat Oktay, Türk milletinin Kıbrıs'ta tüm çözüm planlarına evet demesine rağmen karşılık bulamadığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gidişe 'dur' dediğine işaret etti:

"Egemen eşit iki devlet yapısıdır bundan sonra tek çözüm. Tabii biz Türkiye olarak cumhurbaşkanımız hep şunu söylemiştir. 'Dünya beşten büyüktür.' Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kendisine hayrı yok zaten. Biz de bunu söylüyoruz beşten büyük derken. Cumhurbaşkanımız da BM'den bütün dünyaya haykırmıştır. Biz bunu tanınma yolu ile yapacağız artık. KKTC'nin tanınma zamanı gelmiştir."

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Yunan Albay Yorgos Grivas

UTANÇ MÜZESİNE SERT TEPKİ

Oktay, Rum Meclisi'nin terör örgütü EOKA'nın kurucusu Yunan Albay Yorgos Grivas'ın hayatının anlatılacağı bir müzenin kurulması yönünde aldığı kararı da değerlendirdi:

"Katliamları sergilerler yani yakışır kendilerine de. Bu katliamları sergilemeleri tam da kendi kültürlerine ve istedikleri politikaya da yakışır zaten. Enonis söylemlerinin EOKA söylemlerinin 1931'lerden sonra 60'lara kadar ne tür zulümler katliamlar yaptığı hepimizin malumu zaten. Bununla ilgili güzel bir dizimiz de vardı, kamuoyunun anlayabileceği dizi ama tarih kitaplarında da bu tarihsel gerçekler olarak da mevcut. Yüzlerce köyün ve Kıbrıs Türkü'nün katliamına sebep olan bir isimdir Grivas. Bunu bir kahraman gibi görüp de eğer müzede sergilemek istiyorlarsa buyursun sergilesinler yani kendi zulümlerini sergilemiş olurlar. Kendi yani bir katil ruhlu bir insanın kahraman olarak sunulmasını arzu ediyorlarsa dediğim gibi kendilerini çok iyi ifade etmiş olurlar o zaman."

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OYNAT 01:58 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları elbette KKTC'den geçer KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı 'Uluslararası toplumu KKTC'yi resmen tanımaya davet ediyoruz' çağrısına ilişkin TVNET ekranlarında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıklamalarından dolayı teşekkürlerini ifade eden Tatar, 'Türkiye Cumhuriyeti bizim anavatanımızdır, bu bölgenin en güçlü ülkesidir. Böyle güçlü bir devletin kendi güvenliği ve Doğu Akdeniz'deki hakları elbette KKTC'den geçer. Tanınmış bir KKTC bu hedeflerimiz bağlamında çok önemlidir. Onun için biz sonuna kadar direneceğiz.' dedi. BiP'te paylaş

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