Gündem Türkiyeden utanç müzesine sert tepki Kendi zulümlerini sergilemiş olurlar
POLİTİKA

Türkiye'den utanç müzesine sert tepki: Kendi zulümlerini sergilemiş olurlar

TRT Haber yayınına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Rum Meclisi'nin, terör örgütü EOKA'nın kurucusu Yunan Albay Yorgos Grivas'ın müzesini açmak için attığı adıma, 'Kendi zulümlerini sergilemiş olurlar' ifadesiyle tepki gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Türkiyeden utanç müzesine sert tepki: Kendi zulümlerini sergilemiş olurlar
Türkiye'den utanç müzesine sert tepki: Kendi zulümlerini sergilemiş olurlar

Türkiye, KKTC'nin tanınması yönünde çalışmalarını hızlandırdı, Lefkoşa'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gelinen son aşamayı TRT Haber'e değerlendirdi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

"FELÇ OLMUŞ BİR BMGK YAPISI VAR"

Fuat Oktay, Türk milletinin Kıbrıs'ta tüm çözüm planlarına evet demesine rağmen karşılık bulamadığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gidişe 'dur' dediğine işaret etti:

"Egemen eşit iki devlet yapısıdır bundan sonra tek çözüm. Tabii biz Türkiye olarak cumhurbaşkanımız hep şunu söylemiştir. 'Dünya beşten büyüktür.' Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kendisine hayrı yok zaten. Biz de bunu söylüyoruz beşten büyük derken. Cumhurbaşkanımız da BM'den bütün dünyaya haykırmıştır. Biz bunu tanınma yolu ile yapacağız artık. KKTC'nin tanınma zamanı gelmiştir."

Yunan Albay Yorgos Grivas
Yunan Albay Yorgos Grivas

UTANÇ MÜZESİNE SERT TEPKİ

Oktay, Rum Meclisi'nin terör örgütü EOKA'nın kurucusu Yunan Albay Yorgos Grivas'ın hayatının anlatılacağı bir müzenin kurulması yönünde aldığı kararı da değerlendirdi:

"Katliamları sergilerler yani yakışır kendilerine de. Bu katliamları sergilemeleri tam da kendi kültürlerine ve istedikleri politikaya da yakışır zaten. Enonis söylemlerinin EOKA söylemlerinin 1931'lerden sonra 60'lara kadar ne tür zulümler katliamlar yaptığı hepimizin malumu zaten. Bununla ilgili güzel bir dizimiz de vardı, kamuoyunun anlayabileceği dizi ama tarih kitaplarında da bu tarihsel gerçekler olarak da mevcut. Yüzlerce köyün ve Kıbrıs Türkü'nün katliamına sebep olan bir isimdir Grivas. Bunu bir kahraman gibi görüp de eğer müzede sergilemek istiyorlarsa buyursun sergilesinler yani kendi zulümlerini sergilemiş olurlar. Kendi yani bir katil ruhlu bir insanın kahraman olarak sunulmasını arzu ediyorlarsa dediğim gibi kendilerini çok iyi ifade etmiş olurlar o zaman."

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları elbette KKTC'den geçer
OYNAT 01:58
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları elbette KKTC'den geçer
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı 'Uluslararası toplumu KKTC'yi resmen tanımaya davet ediyoruz' çağrısına ilişkin TVNET ekranlarında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıklamalarından dolayı teşekkürlerini ifade eden Tatar, 'Türkiye Cumhuriyeti bizim anavatanımızdır, bu bölgenin en güçlü ülkesidir. Böyle güçlü bir devletin kendi güvenliği ve Doğu Akdeniz'deki hakları elbette KKTC'den geçer. Tanınmış bir KKTC bu hedeflerimiz bağlamında çok önemlidir. Onun için biz sonuna kadar direneceğiz.' dedi.


KKTC'de yeni hükümet kuruldu
GÜNDEM
KKTC'de yeni hükümet kuruldu
Şehidimizin son görüntüleri

Şehidimizin son görüntüleri

​Arkadaşları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Gece yarısı dehşeti yaşadı

Gece yarısı dehşeti yaşadı

Olanları mahallelinin çığlıklarına uyanınca fark etti.
Teröristler mağarada kıstırıldı: Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKKlı teslim oldu

​PKK'ya abluka: İnlerini başlarına yıkacaklar.

​'Türk Devletleri Teşkilatı'nın liderler zirvesi Semerkant'ta yapıldı.

FETÖ elebaşı da listede.

​Doğu Türkistan'dan gelen ürünlerin AB'ye girmesini yasaklanacak.

Bakan ilk defa rakam açıkladı.

​Ülkedeki Müslüman topluluklar karşı çıkıyor.

​İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin açıkladı.

Washington Musk'ı hedefe koydu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.