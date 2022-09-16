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Türkiye'nin çağrısına Atina'dan küstah cevap

Dışişleri Bakanlığı'nın İskeçe Türk Azınlık Milletvekili Hüseyin Zeybek'in tehdit edilmesine ilişkin açıklamasına Atina'dan küstah bir cevap geldi. Yapılan açıklamada Türkiye Yunanistan'ın içişlerine müdahale etmekle suçlandı.

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Haber Merkezi Diğer
Türkiyenin çağrısına Atinadan küstah cevap
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim Atina'dan gelen açıklamalar ile bir kez daha zirve yapmış durumda. Dışişleri Bakanlığı'nın İskeçe Türk Azınlık Milletvekili Hüseyin Zeybek'in tehdit edilmesine ilişkin Atina'ya çağrı yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 'Tüm tehditlere ve baskılara rağmen, insan hakları ve özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyen Batı Trakya Türk Azınlığının arkasındayız. Yunan makamlarının, bu vahim olayı soruşturmasını ve failleri cezalandırmasını bekliyoruz.' denilmişti.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Batı Trakya tepkisi

Atina'dan küstah cevap

Atina'dan bu çağrıya küstah bir yanıt geldi. Yunanistan, Ankara'yı iç işlerine karışmaya çalışmakla suçladı.

Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Atina'nın 'uluslararası hukuka saygı duyduğunu ve uluslararası yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini' belirtti.

Açıklamada şu skandal ifadeler yer aldı;

'Türkiye, bir kez daha uluslararası davranışın temel kurallarını ihlal ederek başka bir devletin içişlerine müdahale etmeye çalışıyor.

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