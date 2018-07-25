Türkiye'nin en büyük uçan kuşu görüntülendi

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)'ın desteğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirilen proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda Türkiye'nin en büyük uçan kuşu kara akbaba, Sarıkamış'ta kayıt altına alındı.

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TANAP Doğalgaz Boru Hattı'nın geçtiği güzergahlarda farklı çevresel ve sosyal projelere destek verdiğini söyledi.

Kuzey Doğu Anadolu'nun Biyoçeşitliliğinin Korunması Projesiyle TANAP'a başvurduklarını belirten Çoban, "Uzun bir değerlendirmenin ardından projemiz kabul edildi ve uygulama faaliyetlerine geçtik. Bu kapsamda Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki başta kuşlar ve yırtıcı memelilerden ayı, kurt ve vaşak olmak üzere bu canlıların araştırılması ve bölgedeki zenginliklerin ortaya çıkarılması için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Çoban, bölgedeki turizm faaliyetlerine ekoturizm çalışmaları yaparak destek olduklarını ifade ederek, gelinen noktada keşfedilmemiş bazı şeylerin de ortaya çıkarttıklarını belirtti.

Kara akbaba Kars'ta görüntülendi.

Kuş gözlem çalışmaları sırasında yeni türlerin bölgede görüldüğünü anımsatan Emrah Çoban, "Sarıkamış ormanlarında Türkiye'nin en büyük uçan kuşu olan kara akbabanın yuvasını bulduk ve üreme kaydını aldık. Şu anda yuvada bir yavru var, yaklaşık 2 hafta sonra uçmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Bozayılar, kurtlar ve vaşaklar koruma altında

Çoban, yapılan projelerle bölgenin ekoturizminin gelişmesinde önemli katkılar sağlanacağını vurgulayarak, "Bu aşamada bozayılar, kurtlar ve vaşakları Sarıkamış ormanlarında çalışmaya başladık. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman bölgenin zenginliği ve yaban hayatının korunması gerektiği ortaya çıkıyor. Ayrıca bölgede ekoturizmin gelişmesi, vatandaşların turizmden para kazanması konusunda eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Yani bölgeye gelen turistlerin ağırlanmasıyla köylülerimiz, hem para kazanacak hem de doğayı koruyacak." ifadesini kullandı.

TANAP'ın Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Müdürü Gizem Kunt da çalışmaları yerinde görüp izlemeye geldiklerini belirterek, "Sarıkamış ormanlarında ilk defa kara akbabanın görüntülenerek kayıt altına alınması ve bölgenin zenginliklerinin ortaya çıkması bizi çok mutlu etti." diye konuştu.