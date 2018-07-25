Gündem Türkiyenin en büyük uçan kuşu görüntülendi
KARS

Türkiye'nin en büyük uçan kuşu görüntülendi

"Kuzey Doğu Anadolu'nun Biyoçeşitliliğinin Korunması Projesi" kapsamında yapılan çalışmayla Doğu Anadolu Bölgesi'nde Türkiye'nin en büyük uçan kuşu olan kara akbaba görüntülendi.

Haber Merkezi AA
Kara akbaba Kars'ta görüntülendi
Kara akbaba Kars'ta görüntülendi

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)'ın desteğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirilen proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda Türkiye'nin en büyük uçan kuşu kara akbaba, Sarıkamış'ta kayıt altına alındı.

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TANAP Doğalgaz Boru Hattı'nın geçtiği güzergahlarda farklı çevresel ve sosyal projelere destek verdiğini söyledi.

Kuzey Doğu Anadolu'nun Biyoçeşitliliğinin Korunması Projesiyle TANAP'a başvurduklarını belirten Çoban, "Uzun bir değerlendirmenin ardından projemiz kabul edildi ve uygulama faaliyetlerine geçtik. Bu kapsamda Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki başta kuşlar ve yırtıcı memelilerden ayı, kurt ve vaşak olmak üzere bu canlıların araştırılması ve bölgedeki zenginliklerin ortaya çıkarılması için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Çoban, bölgedeki turizm faaliyetlerine ekoturizm çalışmaları yaparak destek olduklarını ifade ederek, gelinen noktada keşfedilmemiş bazı şeylerin de ortaya çıkarttıklarını belirtti.

Kara akbaba Kars'ta görüntülendi.

Kuş gözlem çalışmaları sırasında yeni türlerin bölgede görüldüğünü anımsatan Emrah Çoban, "Sarıkamış ormanlarında Türkiye'nin en büyük uçan kuşu olan kara akbabanın yuvasını bulduk ve üreme kaydını aldık. Şu anda yuvada bir yavru var, yaklaşık 2 hafta sonra uçmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Bozayılar, kurtlar ve vaşaklar koruma altında

Çoban, yapılan projelerle bölgenin ekoturizminin gelişmesinde önemli katkılar sağlanacağını vurgulayarak, "Bu aşamada bozayılar, kurtlar ve vaşakları Sarıkamış ormanlarında çalışmaya başladık. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman bölgenin zenginliği ve yaban hayatının korunması gerektiği ortaya çıkıyor. Ayrıca bölgede ekoturizmin gelişmesi, vatandaşların turizmden para kazanması konusunda eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Yani bölgeye gelen turistlerin ağırlanmasıyla köylülerimiz, hem para kazanacak hem de doğayı koruyacak." ifadesini kullandı.

TANAP'ın Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Müdürü Gizem Kunt da çalışmaları yerinde görüp izlemeye geldiklerini belirterek, "Sarıkamış ormanlarında ilk defa kara akbabanın görüntülenerek kayıt altına alınması ve bölgenin zenginliklerinin ortaya çıkması bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

'İran hem komşumuzhem de stratejik ortağımız'

'İran hem komşumuzhem de stratejik ortağımız'

Başkan Erdoğan'dan Afrika ziyareti öncesi önemli açıklama.
CHP'de kurultay krizi

CHP'de kurultay krizi

​Kılıçdaroğlu, toplanan imzalarla ilgili konuştu.
Yönünü değiştirtmiş

Yönünü değiştirtmiş

​Adil Öksüz'ün otelde yaptığı dikkati çekti.
Hayatını kaybetti

Hayatını kaybetti

Akciğer kanserine yakalandığı açıklanmıştı.
'Aday olmama kararım kesin'

'Aday olmama kararım kesin'

Akşener'in açıklamasından sonra İyi Parti karıştı.
Hocaların hocası

Hocaların hocası

Batı'ya Osmanlı'yı tanıtan bilge, Halil İnalcık vefatının ikinci yılında anılıyor.
Kudüs ebedi başkentimiz

Kudüs ebedi başkentimiz

İsrail askerlerinin yaraladığı Meryem, yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı.
'Her şey olabilir'

'Her şey olabilir'

Başkan ​Erdoğan, atama kararlarıyla ilgili konuştu.

Üretimi durma noktasında

Üretimi durma noktasında

Stokçular yüzünden ​fiyatı bir yılda yüzde 76 arttı.
'Cep'ten öğrenilecek

'Cep'ten öğrenilecek

​Kurban Bayramı öncesi kullanıma açıldı.
Sandık kana bulandı

Sandık kana bulandı

Pakistan'da oy kullanma merkezine bombalı saldırı, en az 28 ölü.
D Büro'dan yönetmişler

D Büro'dan yönetmişler

FETÖ kumpaslarının montajları Emniyet D Büro'da yapılmış.
Dev reform

Dev reform

Sağlık çalışanlarına müjde: Teklif kabul edildi.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

​Milyonlarca emekli ikinci kez biner lira alacak.

​Erdoğan'dan İsrail'e “terörist, faşist ve ırkçı bir devlet" tepkisi.
2,2 milyar dolarlık kayıp

2,2 milyar dolarlık kayıp

35 yıldır güncellenmediği için Türkiye kaybediyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.