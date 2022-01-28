Gündem Türkiyenin farklı illerinden satın almak için Elazığa geliyorlar Fiyatı 10 bin dolara kadar çıkıyor
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Türkiye'nin farklı illerinden satın almak için Elazığ'a geliyorlar: Fiyatı 10 bin dolara kadar çıkıyor

Elazığ’da bulunan bir çay ocağı, yıllardır seyyar tespih satanların iş yeri halinde geldi. Haftanın her günü çay ocağının yolunu tutan tespihçiler, sergiledikleri ürünlerine müşteri buluyor.

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Haber Merkezi İHA
Türkiyenin farklı illerinden satın almak için Elazığa geliyorlar: Fiyatı 10 bin dolara kadar çıkıyor
Türkiye'nin farklı illerinden satın almak için Elazığ'a geliyorlar.

Elazığ’da bulunan bir çay ocağı yaklaşık 15 senedir seyyar tespihçiler tarafından tespih dükkanı olarak kullanılıyor. Türkiye’nin dört bir yanından tespih için gelenlerin buluşma noktası haline gelen çay ocağında seyyar tespihciler, sohbet eşliğinde satış yapıyorlar. Yeni sıkma, kehribar, damla, eski Osmanlı sıkma, fil dişi ve katalin gibi birçok çeşit çeşidin bulunduğu tespihler her gün sabah saat 07.00’dan akşam saat 17.00’a kadar tezgahlarda sergileniyor. Asırlık tespihlerin de bulunduğu tezgahlarda fiyatlar ise 20 liradan başlayarak 10 bin dolara kadar çıkıyor.

TÜRKİYE'NİN FARKLI İLLERİNDEN GELİYORLAR


Türkiye’nin dört bir tarafından bu çay ocağına ticaret için geldiklerini belirten tespihcilerden Erol Düzgün, "Bu çay ocağı çok eskidir. Türkiye geneli ne kadar tespih ticareti yapan varsa bu ocağa gelirler. Gelen tespihciler tezgahını açarlar, müşterilerini beklerler. Türkiye’nin 81 ilinden buraya tespih ticareti yapanlar gelip tezgah açar. Bu durumda ocağı işleten de kazanıyor, buradaki esnaf da gelip toptan mal alıyorlar, götürüp kendi dükkanlarında ticaret yapıyor. Ticaretin dışında keyfi tespihcilik yapan koleksiyoncular var. Gelip burada kendi koleksiyonları için tespih alıp eklerler. Sabah saat 07.00’da geliyoruz buraya, akşam saat 17.00’da eve gidiyoruz. İnanın zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Bu kahveye gelip tespih ustası olan 7- 8 arkadaşımız var. Ben ona öğrettim öbürü başkasına öğretti. "

200 SENELİK TESPİHLER SATILIYOR

Elazığ’da bu durumda yaklaşık 15-20 tane tespih ustası var. Tezgahlarda her cebe hitap edecek şekilde tespih var. Burada yeni sıkmalar, yeni kehribarlar, damlalar, eski Osmanlı sıkmalar, fildişi, usta işi tespihler ve katalin gibi birçok çeşit bulunuyor. Herkesin gönlüne ve cebine hitap edecek tespih var. Ucuza da var, pahalı olan da var. Asırlık tespihler de bulunuyor. Şu an 200 senelik tespihler bile bulunuyor. Tavsiye ederim gelsinler, inanın 20 liradan tutun, 10 bin dolara kadar tespih var" dedi.
Yılardır işlettiği cay ocağında tespihçilerin olduğunu aktaran işletme sahibi Habib Tahan ise "Sabah saat 05.00’de açıyoruz burayı, tespihciler de saat 07.00’dan sonra geliyor. Başlıyorlar müşteri beklemeye. Diyarbakır’dan, Mardin’den, yani Türkiye’nin dört tarafından tespih için geliyorlar. Ben bu çay ocağını 2007 yılında açtım. O günden beri burası böyle işliyor. Her taraftan geliyorlar. Bizim burada satış yapan tespihçi arkadaşlarımız da tespihlerini satmak için başka şehirlere gidiyorlar. Her çeşit tespih bulunuyor" diye konuştu.

Çay tiryakilerine kötü haber: Öyle bir zararı var ki
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Sudan sonra ikinci olarak en çok tükettiğimiz çay, bilinçsizce içilirse vücudumuza zarar verebiliyor.
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Uzmanlara göre, aşırı çay tüketimi mide bulantısı, baş ağrısı, sinir bozukluğu, kalpte çarpıntı, elde titreme, demir eksikliği, kansızlık ve uykusuzluk gibi birçok soruna yol açtığını açıkladı. Bu sorunlar dışında çayın neden olduğu zararları açıklıyoruz.
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ÇAYIN ZARARLARI NELERDİR?<br><br>Çayın içerisinde bulunan kafein günlük olarak alınması gereken miktarın üzerinde alınırsa sindirim sistemini uyararak ishale sebep olur. Ayrıca, çay vücutta merkezi sinir sistemini de etkileyerek kişinin olaylar karşısında sinirli ve gergin olmasına neden olur.
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Her ne kadar beklenmedik olsa da çayın içerisinde bulunan tanen isimli madde vücutta depolanır. Çayın fazla tüketimi tanen maddesinin vücuda fazla nüfuz etmesiyle kabızlığa neden olur.
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MİDE RAHATSIZLIĞI<br><br>Çay kafein içermektedir. Kafein midenize ulaştığında, midede çeşitli asidik maddeler üretmesine neden olur. asidik maddeler vücudun absorbe edeceğinden fazla olduğu zaman mide huzursuz ve rahatsız hissedilir. Ülser, gastrit ya da mide kanseri gibi hastalığa sahipseniz çaydan uzak durmalısınız.
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UYKUSUZLUK<br><br>Çayın fazla tüketimi içeriğindeki kafeinden dolayı uykusuzluğa neden olur.
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Kişiyi fiziksel ve zihinsel olarak uyarır ve insomniaya neden olur.
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İnsomnia beraberinde uyku düzeni sorunlarını getirir. Uzmanlara göre sağlıklı ve fit kalabilmek için daha az çay tüketilmesi gerekiyor.
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PREMENSTRUAL SENDROM<br><br>Fazla çay tüketimi kadınlarda premenstrual sendroma yani regl öncesi gerginlik sendromuna neden olur. Premenstrual sendromun ruhsal çöküntü, gerginlik, sinirlilik, aşırı yorgunluk, hassaslaşma gibi belirtileri vardır.
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BÖBREK RAHATSIZLIKLARI<br><br>Çay tüketimi böbrek rahatsızlıklarının ana sebeplerinden biridir. Kafeinin oluşturduğu uyarım kişiye zarar verir. Çayın içerisinde bulunan oksalat böbrek taşına neden olur.
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İDRAR SORUNLARI<br><br>Fazla çay tüketimi sık idrara çıkmayı gerektirir. Kafein kişinin mesanesine baskı yapar ve mesaneyi çevreleyen kasların harekete geçirerek kişinin idrara çıkma ihtiyacının artmasına neden olmaktadır.
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YEMEK BORUSU KANSERİ<br><br>Çok sıcak bir şey içtiğinizde bu içecek yemek borusundan geçerken kanala zarar verir. Bu durum yemek borusu kanserinin nedenleri arasında gösterilebilir. Çayınızı sıcak değil ılık içmeniz yemek borusu kanserine yakalanma riskinizi azaltacaktır.
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VÜCUDUN KURUMASINA SEBEP OLUR<br><br><br>Çay içenler vücutlarında su ihtiyacını pek fazla hissetmezler. Oysa ki çay, vücudun su ihtiyacını karşılamaz ve vücutta bulunan suyu çekip dışarı atar.
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DİŞLERİ SARARTIR<br><br>Çay, dişlerin sararması ve leke oluşumuna neden olur. Bu sorunu ortadan kaldırmak için çay içtikten sonra 1 bardak su ile ağzınızda gargara yapabilirsiniz.
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HAMİLE KALMAYI ZORLAŞTIRIR<br><br>Çay içerdiği kafeinden dolayı hamile kalmak isteyenlerin uzak durması gereken bir içecektir. Gebelik ve emzirme döneminde dikkatle tüketilmelidir.
Çay tiryakilerine kötü haber: Öyle bir zararı var ki
Türk kültürünün en önemli içeceklerinden biri olan çay bilinçsizce tüketilince vücuda zarar veriyor. Sabah kahvaltılarında akşam yemeklerinde sonra tüketilen çayın sağlık açısından pek faydalı olduğunu söylenemez.

'İki yüzlü' kebap: Adıyla şaşırtıyor, yurt dışından insanlar merak edip geliyor
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Kebabın başkenti Adana’da uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, daha çok müşteri çekmek için iki yüzlü kebap yaptı.
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Kıyma ile bonfile eti birleştirerek ortaya çıkan kebap, hem kuşbaşı hem de Adana kebabı bir arada yemek isteyen müşteriler için son derece uygun.
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Günde ortalama 100 porsiyon satılan iki yüzlü kebap için yurt dışından da müşteriler geliyor.<br>
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“Talebe yetişmeye çalışıyoruz”<br><br>Cihangir Korkmaz, Adana yemeklerini tanıtmak ve insanlara farklı lezzetler sunmak adına çalışmalar yaptıklarını belirtti.
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Korkmaz, “Aslında bu kebap çeşidi bizim unutulmuş bir lezzetimiz. Çok eski yıllarda bu kebap türünü insanlar tüketiyordu. Bir tarafı bonfile et, bir tarafı Adana Kebap. Adıyla insanlar tebessüm ediyor ama tat olarak inanılmaz güzel. İnsanların talebi çok fazla. Bizler de talebe yetişmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
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İki yüzlü kebabın Adana Kebap’ın tahtını zorlayacağını söyleyen Korkmaz, “Adana Kebap bizim ana ürünümüz ancak şehir dışı ve yurt dışından gelen müşteriler iki yüzlü kebabı da talep ediyor. Şu an çok güzel gidiyor satışlar. Ünü sınırları aştı” dedi.
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Gökhan Kaya isimli müşteriyse sosyal medyadan görüp iki yüzlü kebap yemeye geldiğini söyledi.
'İki yüzlü' kebap: Adıyla şaşırtıyor, yurt dışından insanlar merak edip geliyor
Adana'da bir kebapçının kıyma ile bonfile eti birleştirerek ortaya çıkardığı iki yüzlü kebabın ünü il sınırlarını aştı. Kebapçı, yurt dışından insanların gelip yediği kebabın Adana Kebap'a rakip olduğunu söyledi.


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