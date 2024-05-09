Corendon Hava Yolları’na ait Köln- Gazipaşa uçuşunu yapan 9H-TJF tescilli Boeing 738 uçağının Gazipaşa Havalimanı’na inişinde ön lastiği patladı. Saat 11.00 sıralarındaki iniş sırasında lastiğinin patlaması sonrası uçak, ön dikme üzerine iniş yaptı. 184 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta yaralanan olmazken, ön dikmede hasar oluştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi: