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Gündem Türkiyeyi ayağa kaldıran görüntülerin ardından ailesi konuştu Küçük kıza zorla sigara içiren Betül Aşçı çok pişmanmış
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Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerin ardından ailesi konuştu: Küçük kıza zorla sigara içiren Betül Aşçı çok pişmanmış

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında üç yaşındaki kuzenini sigara içmeye zorlayan Betül Aşçı, infial yaratmıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından dün Gaziosmanpaşa'da gözaltına alınan genç kadın adliyeye sevk edildi. Aşçı'nın annesi olayın şakadan ibaret olduğunu söyleyerek "Çok üzerine gelindi çok pişman. Korktu, ağladı. Göründüğü gibi değil gerçekten" diye konuşurken, dedesi ise yetkililere seslenerek, "Böyle bir şey yapacak bir insan değil" dedi.

Haber Merkezi DHA
Küçük yeğenini canlı yayında sigara içmeye zorlayan Betül Aşçı'nın görüntüleri infiale neden olmuştu.
Küçük yeğenini canlı yayında sigara içmeye zorlayan Betül Aşçı'nın görüntüleri infiale neden olmuştu.

Sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı canlı yayında üç yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., büyük tepki toplamış ve savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Betül A.'yı Asayiş Büro Amirliğine getirmişti. İfadesi alınan genç kız emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Betül A.'nın annesi ve yakınları da karakol önünde kızlarını bekledi.

Kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan Betül Aşçı'nın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı
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Kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan Betül Aşçı'nın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı
İstanbul'da yaşadığı iddia edilen Betül Aşçı isimli kişi, Instagram canlı yayınında skandal bir olaya imza attı. Elinde sigara ile canlı yayın yapan Betül Aşçı, kucağında oturan kuzenine zorla sigara içirmeye çalıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Betül Aşçı'ya tepki yağarken Türkiye'nin gündemine oturdu.

"Çok üzüldü, korktu, ağladı"

Yaşanan olayı anlatan Anne Ayşe A. kızının çok pişman ve üzgün olduğunu söyleyerek, "Olay aslında şakadan ibaret. Biz içerideydik misafirliğe gelmişlerdi. Onu çok sever. Kuzeni peşinden gidiyor. Ağlayınca kucağına almış. Kendi falan koymadı videoyu. Çok pişman. 18 yaşında kendisi çok üzerine gelindi. Çok pişman. Korktu, ağladı. Göründüğü gibi değil gerçekten" diye konuştu. Kızının kendisine "Anne ben böyle bir şey nasıl yaptım. Anne ben kendimde değilim" dediğini belirten Anne Ayşe A., "Çok korkmuş, çok kötü durumda. Buradan ilgililere seslenmek istiyorum. Benim çocuğum da ufak. Kamerada gözüküyor ağzına değdirmiyor. O onun canını asla yakmaz canı gibi sevdiği biri. Başka biri ekran görüntüsünü kaydedip atıyor. O sırada yanlarında başka bir büyük de yok" dedi.

İnfial yaratan görüntüler: Küçük kardeşini canlı yayında sigara içmeye zorlayan Betül Aşçı, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
HAYAT
İnfial yaratan görüntüler: Küçük kardeşini canlı yayında sigara içmeye zorlayan Betül Aşçı, sosyal medyayı ayağa kaldırdı


"Ben onun adına söz veriyorum"

Dede Nurettin A, ise yetkililere seslenerek torunun böyle bir insan olmadığını torunun kendilerine teslim edilmesini istediklerini belirtti. Dede Nurettin A. "Biz yetkililerden çocuğumuzun bize teslim edilmesini istiyoruz. Çünkü böyle bir şey yapacak bir insan değil. Böyle bir şey yapacak bir insan değil. Ne olur çocuğumuzu bize teslim etsinler. Bir daha böyle bir şey asla olmayacağına ben söz veriyorum. Bir defa affetsinler bir daha böyle bir şey asla ve asla olmayacak. Torunum çok pişman o da hastalandı çok korktu." şeklinden konuştu.

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