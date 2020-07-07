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Hayat İnfial yaratan görüntüler Küçük yeğenine canlı yayında sigara içmeye zorlayan Betül Aşçı, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
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​İnfial yaratan görüntüler: Küçük yeğenine canlı yayında sigara içmeye zorlayan Betül Aşçı, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan görüntüler: Küçük yeğenine canlı yayında sigara içmeye zorlayan Betül Aşçı, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Instagram hesabından canlı yayın yapan ve isminin Betül Aşçı olduğu iddia edilen bir kullanıcı, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Üç yaşındaki küçük yeğenini kucağına oturtarak sigara içmeye zorlayan genç kadın, infiale neden oldu. Aşçı'nın o videosu binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı, Twitter'da #BetülAşçıTutuklansın hastag'i açıldı. Kısa sürede Türkiye'nin en çok paylaşım yapılan hashtag'lerinden oldu. Tepki toplayan görüntülerin ardından yetkililer harekete geçti, Aşçı İstanbul Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklamada bulunarak, "İstanbul'da gerçekleştiği tespit edilen olay ile ilgili İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından çocuk ve aile ile ilgili sosyal inceleme yapılmakta ve çocuklarımız için rehberlik hizmeti verilmektedir. İnceleme sonrası çocuklarımızın ve ailenin uygun sosyal hizmet modelinden yararlandırılması sağlanacak ve gerekli tedbirler alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Küçük kardeşini canlı yayında sigara içmeye zorlayan Betül Aşçı'nın görüntüleri infiale neden oldu.
Küçük kardeşini canlı yayında sigara içmeye zorlayan Betül Aşçı'nın görüntüleri infiale neden oldu.

Sosyal medya, Betül Aşçı isimli kadının skandal görüntüleri ile ayağa kalktı. İstanbul Pendik'te ikamet ettiği iddia edilen genç kadın, elinde sigara ile Instagram'da canlı yayın yaptı. Argo ve küfürlü konuşmaları ile canlı yayında konuşan Aşçı, kucağında oturan üç yaşındaki küçük yeğenine zorla sigara içmeye zorladı. Minik kızın bu durumdan rahatsız olmasına aldırış etmeyen Aşçı, bu anları Instagram hesabından takipçileri ile canlı yayında paylaştı.

"Babam sigara içirmez" diye reddetti ama...

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Twitter'da çok sayıda kullanıcı Betül Aşçı'ya tepki gösterdi. Görüntülerde kız kardeşinin, "Babam sigara içirmez, ben içmem" sözlerine, Betül Aşçı'nın "Ben baban mıyım?" diyerek karşılık verdiği görüldü.

Kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan Betül Aşçı'nın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı
OYNAT 00:48
Kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan Betül Aşçı'nın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı
İstanbul'da yaşadığı iddia edilen Betül Aşçı isimli kişi, Instagram canlı yayınında skandal bir olaya imza attı. Elinde sigara ile canlı yayın yapan Betül Aşçı, kucağında oturan kuzenine zorla sigara içirmeye çalıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Betül Aşçı'ya tepki yağarken Türkiye'nin gündemine oturdu.
  • Sosyal medya kullanıcıları kardeşine zorla sigara içirmeye çalışan abla Betül Aşçı'nın hakkında işlem yapılması yönünde paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medyada Betül Aşçı'ya gelen tepkilerden bazıları:

Gözaltına alındı

Üç yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül Aşçı'nın adresi savcılığın talimatının ardından emniyet tarafından tespit edildi. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Betül A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Betül A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bakanlıktan açıklama geldi

Sosyal medyada infial yaratan görüntülerle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Bakanlık olarak çocuklarımızın üstün yararını gözeterek her türlü kötü alışkanlığa karşı mücadelemizi sürdürmekteyiz. Videonun sosyal medyada yer almasının hemen ardından Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli şekilde adres tespiti yapılmasını sağladık.

  • İstanbul'da gerçekleştiği tespit edilen olay ile ilgili İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından çocuk ve aile ile ilgili sosyal inceleme yapılmakta ve çocuklarımız için rehberlik hizmeti verilmektedir.

İnceleme sonrası çocuklarımızın ve ailenin uygun sosyal hizmet modelinden yararlandırılması sağlanacak ve gerekli tedbirler alınacaktır. Söz konusu içeriklere sosyal medyada erişimin engellenmesine yönelik çalışmalar da bu konuda yetkili kurum olan Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ile birlikte yürütülmektedir.

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