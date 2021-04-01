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MANİSA

Turşu tankında görüntü paylaşılan işletme faaliyetten men edildi - Manisa haber

Görüntüler infiale neden olmuştu: Bakanlık harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı turşu tankında görüntü paylaşılan Manisa Turgutlu'daki işletmenin mühürlenerek faaliyetten men edildiği, yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Turşu tankında görüntü paylaşılan işletme faaliyetten men edildi - Manisa haber
Turşu tesisindeki skandal görüntü sonrası bir kişi gözaltına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir’de gözaltına alınmıştır. Konuyu açıklığa kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum" dedi.

Turşu tesisinde mide bulandıran görüntü: Turşu tankına girip dans etti
GÜNDEM
Turşu tesisinde mide bulandıran görüntü: Turşu tankına girip dans etti

Salça rezaletinden sonra biber turşu rezaleti: Fıçıya çıkıp ayaklarıyla bastırdı
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Salça rezaletinden sonra biber turşu rezaleti: Fıçıya çıkıp ayaklarıyla bastırdı
Kamuoyunda tartışma konusu olan TikTok adlı uygulamada takipçi kazanmak için çekilen skandal videolara bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde @ismaer12 kullanıcı adına sahip bir şahsın, biber turşusu dolu fıçıyı çıplak ayaklarıyla çıktığı görülüyor. Sosyal medyada hızla yayılan video aracılığıyla Sağlık Bakanlığı söz konusu üretim tesisini denetlemeye davet edildi. Daha önce bir salça üretim tesisi benzer görüntülere sahne olmuştu.


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