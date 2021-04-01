Turşu tankında görüntü paylaşılan işletme faaliyetten men edildi - Manisa haber
Görüntüler infiale neden olmuştu: Bakanlık harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı turşu tankında görüntü paylaşılan Manisa Turgutlu'daki işletmenin mühürlenerek faaliyetten men edildiği, yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir’de gözaltına alınmıştır. Konuyu açıklığa kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum" dedi.