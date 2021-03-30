Turşu tesisinde mide bulandıran görüntü: Turşu tankına girip dans etti
Şanlıurfa'da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, bir işçi girdiği turşu tankında dans ederken görülüyor. Büyük tepki toplayan olay sonrası açıklama yapan Viranşehir Kaymakamlığı, ilçede turşu fabrikası ya da turşu imalatı yapan bir kuruluşun olmadığı, lahana da yetiştirilmediğini belirtti.
Dün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, büyük tepki çekti. Turşu tesisinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir çalışanın turşuların depolandığı tanka çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girerek dans ettiği görüldü.
Yarı çıplak kişinin tankta dans ettiği görüntülerin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekildiği iddia edildi.
İLÇEMİZDE TURŞU FABRİKASI YOK
Viranşehir Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise ilçede turşu fabrikası ya da turşu imalatı yapan bir kuruluşun olmadığı, lahana da yetiştirilmediği belirtildi.