Gündem Turşu tesisinde mide bulandıran görüntü Turşu tankına girip dans etti
ŞANLIURFA

Turşu tesisinde mide bulandıran görüntü: Turşu tankına girip dans etti

Şanlıurfa'da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, bir işçi girdiği turşu tankında dans ederken görülüyor. Büyük tepki toplayan olay sonrası açıklama yapan Viranşehir Kaymakamlığı, ilçede turşu fabrikası ya da turşu imalatı yapan bir kuruluşun olmadığı, lahana da yetiştirilmediğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Turşu tesisinde mide bulandıran görüntü: Turşu tankına girip dans etti
Söz konusu video sonrası binlerce vatandaş, soruşturma başlaması için şikayet başvurusu yaptı.

Dün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, büyük tepki çekti. Turşu tesisinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir çalışanın turşuların depolandığı tanka çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girerek dans ettiği görüldü.

Yarı çıplak kişinin tankta dans ettiği görüntülerin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekildiği iddia edildi.


İLÇEMİZDE TURŞU FABRİKASI YOK

Viranşehir Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise ilçede turşu fabrikası ya da turşu imalatı yapan bir kuruluşun olmadığı, lahana da yetiştirilmediği belirtildi.

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Salça rezaletinden sonra biber turşu rezaleti: Fıçıya çıkıp ayaklarıyla bastırdı
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Salça rezaletinden sonra biber turşu rezaleti: Fıçıya çıkıp ayaklarıyla bastırdı
Kamuoyunda tartışma konusu olan TikTok adlı uygulamada takipçi kazanmak için çekilen skandal videolara bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde @ismaer12 kullanıcı adına sahip bir şahsın, biber turşusu dolu fıçıyı çıplak ayaklarıyla çıktığı görülüyor. Sosyal medyada hızla yayılan video aracılığıyla Sağlık Bakanlığı söz konusu üretim tesisini denetlemeye davet edildi. Daha önce bir salça üretim tesisi benzer görüntülere sahne olmuştu.


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