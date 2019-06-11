Gündem Tuzak kuruluyor
POLİTİKA

Tuzak kuruluyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter’dan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz’deki gelişmelere sert tepki gösteren Bahçeli’nin açıklamaları özetle şöyle:

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

A Milli Futbol Takımımız alın teriyle, emeğiyle, mücadelesiyle tarih yazmıştır. Ancak bunu hazmedemeyen, bundan rahatsız olanlar da ortaya çıkmaya başlamışlardır. İzlanda’nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir. İzlanda’da yaşanan rezaletler, tek kelimeyle skandal ötesidir. Futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur. İzlanda’yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum.

KARAR KEPAZELİKTİR

Doğu Akdeniz’de açıkça Türkiye’ye tuzak kurulmakta, kuyusu kazılmakta, egemenlik haklarına kastedilmektedir. Rum Yönetimi’nin, Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile iş birliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarması hukuksuzdur, kepazeliktir. Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gasba teşebbüs ve tevessül etmek, uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye’ye meydan okumaktır. Ülkemiz bu barbarca ve barış karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterliliktedir. Kıbrıs Türklüğü yalnız değildir, Doğu Akdeniz asla peşkeş çekilmeyecektir.

TELEVİZYON İZLEMEYECEĞİM

Cumhur İttifakı’nın başarılı olması konusunda samimiyiz, heyecanlıyız, İstanbul’a mitili atmış bulunuyoruz. Menfi propagandalarla itibar cellatlığına soyunanların yalanları, çarpıtmaları, çırpınışları sonuç vermeyecektir. Sayın Binali Yıldırım ile Sayın Ekrem İmamoğlu’nun karşı karşıya gelecekleri, moderatörün de sözde gazeteci İsmail Küçükkaya’nın olacağı belli olmuştur. Hayret etmemek mümkün değildir! Şayet İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğü kesinleşirse, bilinsin ki, 16 Haziran 2019 tarihinde 21.00’den itibaren televizyon izlemeyeceğim.

Tacikistan yolcusu
GÜNDEM
Tacikistan yolcusu
Ve proje raydan çıktı

Ve proje raydan çıktı

​CHP'nin İstanbul adayı öfke kontrolünü kaybetti.
Türk pilotlarınF-35 eğitimi sonlandırıldı

Türk pilotların
F-35 eğitimi sonlandırıldı

​Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, açıklamalarda bulundu.
New Yorkta büyük panik

New York'ta büyük panik

​Manhattan'da bir binanın üzerine helikopter düştü.
İdlib kan gölü

İdlib kan gölü

​Esed rejimi ve Rusya, sivillerin yaşadığı bölgeleri vurdu.
Bu ilk vukuatı değil

Bu ilk vukuatı değil

Daha önce de karakol basmış, adam dövdürmüştü!
Şenol Güneş fırçaladı

Şenol Güneş fırçaladı

Basın toplantısında İzlandalılara tepki gösterdi.
Tek kelimeyle skandal ötesidir

Tek kelimeyle skandal ötesidir

Bahçeli'den A Milli Takım'a yapılan muameleye tepki.
Resmen istifa etti

Resmen istifa etti

Çipras, erken seçim kararını Cumhurbaşkanına sundu.

Fatih'e dokunan<br>sonucuna katlanır

Fatih'e dokunan
sonucuna katlanır

Tutuklama uygulanırsa Türkiye çok sert karşılık verebilir.
İzlanda'nın yalanı<br> ortaya çıktı

İzlanda'nın yalanı
ortaya çıktı

A Millilerimize yapılan skandalın yankıları sürüyor.
Beşiktaş'a önerdiği <br>ismi açıkladı

Beşiktaş'a önerdiği
ismi açıkladı

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başladı.
Eğitim uçağı<br>tarlaya düştü

Eğitim uçağı
tarlaya düştü

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Meteorolojiden yeni kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Denizde hayat var

Denizde hayat var

​Sıfır Atık Hareketi kapsamında başlatılan “Sıfır Atık Mavi” projesine start verildi.
Prens Selman kiralık katille Sudan'da

Prens Selman kiralık katille Sudan'da

Ülkede yaşanan askeri darbeyi fırsat bildiler.
Cüret edene cevabını veririz

Cüret edene cevabını veririz

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum yönetimine sert tepki.

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