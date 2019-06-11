Tuzak kuruluyor

A Milli Futbol Takımımız alın teriyle, emeğiyle, mücadelesiyle tarih yazmıştır. Ancak bunu hazmedemeyen, bundan rahatsız olanlar da ortaya çıkmaya başlamışlardır. İzlanda’nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir. İzlanda’da yaşanan rezaletler, tek kelimeyle skandal ötesidir. Futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur. İzlanda’yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum.

KARAR KEPAZELİKTİR

Doğu Akdeniz’de açıkça Türkiye’ye tuzak kurulmakta, kuyusu kazılmakta, egemenlik haklarına kastedilmektedir. Rum Yönetimi’nin, Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile iş birliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarması hukuksuzdur, kepazeliktir. Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gasba teşebbüs ve tevessül etmek, uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye’ye meydan okumaktır. Ülkemiz bu barbarca ve barış karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterliliktedir. Kıbrıs Türklüğü yalnız değildir, Doğu Akdeniz asla peşkeş çekilmeyecektir.

TELEVİZYON İZLEMEYECEĞİM

Cumhur İttifakı’nın başarılı olması konusunda samimiyiz, heyecanlıyız, İstanbul’a mitili atmış bulunuyoruz. Menfi propagandalarla itibar cellatlığına soyunanların yalanları, çarpıtmaları, çırpınışları sonuç vermeyecektir. Sayın Binali Yıldırım ile Sayın Ekrem İmamoğlu’nun karşı karşıya gelecekleri, moderatörün de sözde gazeteci İsmail Küçükkaya’nın olacağı belli olmuştur. Hayret etmemek mümkün değildir! Şayet İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğü kesinleşirse, bilinsin ki, 16 Haziran 2019 tarihinde 21.00’den itibaren televizyon izlemeyeceğim.