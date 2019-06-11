Tacikistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mahalli seçimlerden dolayı bir süre ara verdiği yurt dışı ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor. En son ziyaretini 8 Nisan’da Rusya’ya yapan Erdoğan, 67 gün sonra yurt dışına çıkıyor. 14-15 Haziran tarihleri arasında Tacikistan’a gidecek olan Erdoğan önemli bir zirveye de katılacak. Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Türkiye’yi temsil edecek.

ZİRVENİN GÜNDEMİ

İki gün sürecek zirvede, uluslararası güvenlik ve Asya jeopolitiği, güvenlik kurumları ve bölgesel güvenlik politikaları, asimetrik tehditler, enerji iş birliği ve enerji arz güvenliği gibi konuların ele alınması bekleniyor. Zirvede, çevre, doğal afetler, yoksulluk gibi insani boyutlara dikkat çekilerek, bu alanlarla ilgili farklı kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması masaya yatırılacak. Erdoğan, haziran ayı sonlarında ise G-20’ye katılmak için Japonya’ya gidecek.

ÖNEMLİ İSİMLERİ AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı, bu süre içinde Türkiye’de birçok yabancı konuğu ağırladı. Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih başta olmak üzere, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma gibi önemli konukları misafir etti.