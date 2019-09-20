Gündem Tuzlada yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği Yağış sonrası sarı ve beyaz su aktı
İSTANBUL

Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği: Yağış sonrası sarı ve beyaz su aktı

Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği: Yağış sonrası sarı ve beyaz su aktı

İstanbul Tuzla'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti. Yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı.

Haber Merkezi DHA
Önceki gün Tuzla Organize Sanayi bölgesinde kimya fabrikasında yangın çıkmıştı.
Önceki gün Tuzla Organize Sanayi bölgesinde kimya fabrikasında yangın çıkmıştı.

İstanbul Tuzla'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti.

DHA
Yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı.

İstanbul Anadolu yakasında yağmur başladı. Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı.

DHA
Yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı.

Çevredekiler ise kimyasal tartışmaları nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.

DHA
Yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı.

Meteoroloji'den 'Tuzla yangını' açıklaması: Emisyonlar Türkiye'yi terk edecek
GÜNDEM
Meteoroloji'den 'Tuzla yangını' açıklaması: Emisyonlar Türkiye'yi terk edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'ndeki fabrika iki gün önce çıkan yangınla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Tuzla’da korkutan yangın
GÜNDEM
Tuzla’da korkutan yangın

  • Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
  • "Tuzla’da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye’yi terk edeceği tahmin edilmektedir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağan dışı bir etki öngörülmemektedir."

Tuzla'da patlayan tankın itfaiye aracının üzerine düşme anı kamerada
OYNAT 00:56
Tuzla'da patlayan tankın itfaiye aracının üzerine düşme anı kamerada
Tuzlada fabrikada yangın sırasında patlama yaşandı. Bir tankın patlaması sonucu iki itfaiye eri yaralanırken çevredekiler büyük panik yaşadı. Patlama ve tankın itfaiye aracının üzerine düşmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
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