Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği: Yağış sonrası sarı ve beyaz su aktı

İstanbul Tuzla'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti.
İstanbul Anadolu yakasında yağmur başladı. Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı.
Çevredekiler ise kimyasal tartışmaları nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'ndeki fabrika iki gün önce çıkan yangınla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
- Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "Tuzla’da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye’yi terk edeceği tahmin edilmektedir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağan dışı bir etki öngörülmemektedir."