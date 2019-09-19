Tuzla’da korkutan yangın

Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı fabrikada yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın, otoparktaki araçlara da sıçradı. İtfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle güçlükle müdahale ettiği yangını kontrol altına almayı başardı.

2 İTFAİYE PERSONELİ YARALANDI

Yangın sırasında fabrikadaki bir tank patladı. Patlamanın etkisiyle tanktan kopan parçalar etrafa ve yakındaki ormanlık alana sıçradı. Olayda yangına müdahale eden 2 itfaiye personeli yaralandı. Olay yerinde hazır bulundurulan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralıya olay yerinde müdahale edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, fabrikanın etrafında oluşturduğu güvenlik çemberinde polis ve itfaiye ekibi dışında kalan herkesi dışarı çıkarttı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İnsan sağlığına son derece zararlı

Patlama anı

Tuzla’da meydana gelen yangın ve patlama ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Toros, “Yangının nereden çıktığı ve yanan maddenin ne olduğu son derece önemli. Yanan kimyasal, zaten endüstri bölgesinde kimya içerikli bir fabrika olduğunu anlıyoruz. Yangından çıkan bu parçacıklar, gazlar insan sağlığına son derece zararlı. Bu tür yangınlarda asla ‘duman altı’ dediğimiz yani yangından çıkan dumanların olduğu bölgede insanların öncelikle pencerelerini kapatmaları, mümkünse o bölgeyi terk etmeleri gerekiyor” dedi.

REKLAM