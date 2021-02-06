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İSTANBUL

Üç ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 127 göçmen kurtarıldı

Üç ilde eş zamanlı operasyon: 127 göçmen kurtarıldı

İstanbul merkezli İzmir ve Mersin’de eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı, 127 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul merkezli İzmir ve Mersin’de eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonları düzenlendi.
İstanbul merkezli İzmir ve Mersin’de eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonları düzenlendi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, göçmen kaçakçılığıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında bir çeteye İstanbul merkezli İzmir ve Mersin’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

28 Ocak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda, organizatör oldukları belirlenen 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

127 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmenleri taşıdığı tespit edilen 6 minibüse el konuldu. Şüphelilerin yapılan üst aramasında; 210 bin lira, 540 euro ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

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Araştırmalarda, aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce insani olmayan sağlıksız koşullarda, maskesiz ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ortamlarda günlerce tutuldukları öğrenildi. Göçmenlerin, kendi ülkelerinde tanıştıkları organizatör şahıslara bin ila 2 bin dolar ödeyerek günlerce süren yolculuklar sonunda İran, Irak ve Suriye üzerinden yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları ve devamında karayolu ile İstanbul’a geldikleri belirlendi.

İstanbul’daki şahıslarla Avrupa ülkelerine yasadışı yollardan gitme vaadiyle bin ila 2 bin dolar karşılığında anlaştıkları belirlendi. Çalışmalar kapsamında yakalanan ve 1 Şubat tarihinde “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 1’i serbest bırakılırken 3 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 10 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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