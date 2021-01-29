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İSTANBUL

Göçmenlere 10 dakikalık dümen eğitimi: Hurda tekneyle ölüme gönderdiler

Göçmenlere 10 dakikalık dümen eğitimi: Hurda tekneyle ölüme gönderdiler

Göçmen kaçakçılarının yeni yöntemi kan dondurdu. Çete üyelerinin hurdaya çıkan teknelere doldurduğu göçmenleri 10 dakikalık dümen eğitimi vererek ölüme gönderdiği ortaya çıktı. Polis, 16 ildeki operasyonlarda 74 kişilik çeteyi çökertti.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Çete üyelerinin kaçakçılık için hurdaya ayrılan tekneleri seçtiği, dümene de 10’ar dakika eğitim verilen göçmenlerin geçtiği belirlendi.
Çete üyelerinin kaçakçılık için hurdaya ayrılan tekneleri seçtiği, dümene de 10’ar dakika eğitim verilen göçmenlerin geçtiği belirlendi.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul merkezli dev bir operasyona imza atmıştı. 16 ilde düzenlenen ve 74 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Göçmenleri İstanbul’dan karayoluyla İzmir, Çanakkale, Muğla, Kastamonu ve Sinop’a götüren çete üyelerinin, Ege, Akdeniz ve Karadeniz üzerinden yurtdışına kaçırdığı belirlendi. Çoğu balıkçılık yapan insan kaçakçılarının peşine düşen polis, balıkçı kılığına girip şebekeyi günlerce takip etti. Kaçakçılar denizden de termal kameralarla takibe alındı.

Göçmen kaçakçılarına operasyon: 72 kişi yakalandı
GÜNDEM
Göçmen kaçakçılarına operasyon: 72 kişi yakalandı

KAPTAN BİLE YOK

  • Takiplerde örgütün kaçakçılıkta özellikle hurdaya ayrılan, icralık veya miadı dolmuş tekneleri kullandığı tespit edildi. Kaçakçıların vicdansızlığı bununla da sınırlı kalmadı. Kaptanı olmayan teknelerde dümenin 10 dakika eğitim verilen bir göçmene teslim edildiği belirlendi. Ayrıca tıka basa doldurulan teknelerin bazılarında yakıt depolarına dahi göçmen alındı. Göçmen kaçakçılığı çetesine yönelik 6 ay süren takip esnasında 1470 kişi yakalandı. Suç örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen 28 otomobil ve 8 tekneye de el konuldu.

Otobüsün bagajından 6 kaçak göçmen çıktı
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Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Konya-Tekirdağ seferi yapan otobüste kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
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Polis ekipleri, otobüsü, Kütahya girişindeki uygulama noktasında durdurdu.
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Otobüsün bagajı açıldığında da Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen ile karşılaşıldı.
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Kaçaklar göçmenler, işlemlerinin ardından Kütahya Göç İdaresi'ne teslim edildi. Adı açıklanmayan otobüs sürücüsü ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.
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Yolcu dolu olan otobüsü, başka bir sürücü ile yoluna devam ederken, başlatılan soruşturma sürüyor.
Otobüsün bagajından 6 kaçak göçmen çıktı
Kütahya'da yolcu otobüsünün bagajına gizlenmiş Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Göç İdaresi'ne teslim edilirken, otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Çete büyü bozdurdu

Çeteye Antalya, Muğla, İzmir, Çanakkale ve Sinop’ta 14 ara operasyon düzenlendi. Soruşturma sürecinde bir de tuhaf olay yaşandı. Koronavirüs nedeniyle artan denetimler yüzünden kara ve deniz yolundan kaçakçılık yapamayan çete üyeleri, kendilerine büyü yapıldığını düşündü. Bunun için İstanbul’a gelip büyü bozdurmaya çalıştı. Ana operasyon da tüm bu takip sürecinin andından düzenlendi.

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