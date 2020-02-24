Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilot tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen kaptan pilot M.A. Anadolu Adalet Sarayına getirildi.
- Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan kaptan pilot M.A, ifadesinin alınmasının ardından "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.