Gündem Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilot tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
İSTANBUL

Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilot tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen kaptan pilot M.A. savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Üç kişinin hayatını kaybettiği kazada kaptan pilot, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Üç kişinin hayatını kaybettiği kazada kaptan pilot, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen kaptan pilot M.A. Anadolu Adalet Sarayına getirildi.

  • Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan kaptan pilot M.A, ifadesinin alınmasının ardından "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot adliyeye sevk edildi
GÜNDEM
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot adliyeye sevk edildi
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