Gündem Sabiha Gökçendeki uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot adliyeye sevk edildi
İSTANBUL

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot adliyeye sevk edildi

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot adliyeye sevk edildi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tedavi gördüğü hastanede polis tarafından ifadesi alınan kaptan pilot M.A. adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Pegasus uçağının kaza yapması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Pegasus uçağının kaza yapması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kaptan pilot M.A'nın tedavi gördüğü hastanede ifadesi alındı.

Pegasus Havayollarına ait uçağın 30 metrelik çukura düşme anı kamerada
OYNAT 00:40
Pegasus Havayollarına ait uçağın 30 metrelik çukura düşme anı kamerada
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayollarına ait uçağın pist dışına çıkarak 30 metrelik çukura düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirmiş 181 kişi de yaralanmıştı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde, uçağın çukura düşme anı yer alıyor.

M.A. ifadesinin ardından taburcu işlemleri yapılarak Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor.

  • Kazaya ilişkin kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.


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