Ekonomi Yine Pegasus İki yılda üçüncü kaza meydana geldi
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Yine Pegasus: İki yılda üçüncü kaza meydana geldi

Sabiha Gökçen Havalimanında dün akşam pistten çıkan uçakta felaketten dönülürken, Pegasus firmasının iki yıl içinde üçüncü kez kazaya karışması dikkatleri çekti. Kazalar havayolu şirketinin filosundaki Boeing 737-800 model uçaklarında yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İki yılda Pegasus'tan üçüncü kaza.
İki yılda Pegasus'tan üçüncü kaza.

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçak, dün saat 18.30’da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. 50 metre kadar sürüklenen uçak 30-40 metreden toprak zemine düştü. Uçak burun ve kuyruğa yakın kısımlarından kırılarak üçe bölündü ve yanmaya başladı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi de yaralandı.

Bu 3. kaza

  • Bu kazayla birlikte, son iki yıl içinde pistten çıkan Pegasus uçaklarının sayısı üç oldu.

Geçen yıl 14 Ocak’ta İstanbul-Trabzon seferini yapan 168 yolculu Pegasus uçağı da pistten çıkmıştı. Uçağın denize metreler kala durduğu kazada yaralanan olmazken, kazaya pilotaj hatasının sebep olduğunu iddia edilmişti.

Geçen yıl 14 Ocak’ta İstanbul-Trabzon seferini yapan 168 yolculu Pegasus uçağı pistten çıkmıştı.

3 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen diğer kazada ise Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen bir başka Pegasus uçağı iniş sırasında pistten çıkarak çamura saplanmıştı. Her iki kazada da herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

3 Ocak'ta Pegasus uçağı iniş sırasında pistten çıkarak çamura saplanmıştı.

Son olarak Pegasus Havayolları’na ait bir diğer uçak ise dün (5 Şubat) pist kazası yaşadı. İzmir-İstanbul seferini yapan uçak, iniş sonrasında pist dışına çıktı ve üç parçaya bölündü. 3 kişi de hayatını kaybetti.

AA
Pegasus uçağı iniş sırasında pistten çıkarak 3'e bölündü.

Soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.


Pegasus uçağı pistten çıktı
GÜNDEM
Pegasus uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasının boyutu gün yüzüne çıktı
OYNAT 01:00
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasının boyutu gün yüzüne çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait uçağın inişe geçtiği sırada kırıma uğrayarak 30-40 metre yükseklikten düşerek pist dışına çıktığı kazada hasarın boyutu gün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.


Pistten çıkıyor!

'Pistten' çıkıyor!

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