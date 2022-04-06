Ücretsiz seyahat kapsamında yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin ödeme miktarlarını düzenleyen maddesinde yapılan değişiklikle, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık bin lira olan destek ödemesi miktarı bin 500 liraya, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık bin 330 lira ise bin 995 liraya çıkarıldı.

Ayrıca büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık bin destek bin 500 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödene aylık 800 liralık destek de bin 200 liraya yükseltildi.

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