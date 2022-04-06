Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Ücretsiz seyahat kapsamında yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı
ANKARA

Ücretsiz seyahat kapsamında yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı

Engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım araçlarının aylık gelir desteği ödemelerinde artış yapılmasını içeren yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1330 liralık destek 1995 liraya, büyükşehir belediyesi olan diğer illerde ise bin liradan bin 500 liraya çıkarıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ücretsiz seyahat kapsamında yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı
Arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı.

  • Bakanlık tarafından hazırlanan "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin ödeme miktarlarını düzenleyen maddesinde yapılan değişiklikle, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık bin lira olan destek ödemesi miktarı bin 500 liraya, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık bin 330 lira ise bin 995 liraya çıkarıldı.

Ayrıca büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık bin destek bin 500 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödene aylık 800 liralık destek de bin 200 liraya yükseltildi.

Ücretsiz seyahat desteği arttı
EKONOMİ
Ücretsiz seyahat desteği arttı
Adanada korkunç kaza

Adana'da korkunç kaza

​Yedi otomobil ve iki motosikletin karıştığı olayda yaralılar var.
TVNET Semerkandda

TVNET Semerkand'da

İftar sofralarına Özbekistan'ın güzide şehrinden misafir olundu.
Pakistan’da İmran Han kaosu

Pakistan’da İmran Han kaosu

Güven oylamasından kaçmak için 220 milyonluk ülkeyi belirsizliğe sürüklüyor.
'Allah' demek böyle yasaklandı

'Allah' demek böyle yasaklandı

​Yeşilçam'ın sansür tarihi çıktı.

Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev'de

Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev'de

​Geçici olarak Çernivtsi'ye taşınan büyükelçiliğimiz evine döndü.
Diplomatlara savaş

Diplomatlara savaş

​Batı ülkeleri Buça katliamı sonrası Rus diplomatları sınır dışı ediyor.
Karadeniz gaz sahasına mayın koruması

Karadeniz gaz sahasına mayın koruması

​Fatih, Kanuni, Yavuz ve Barbaros bölgede.
Ukrayna'ya ilk tank sevkiyatı

Ukrayna'ya ilk tank sevkiyatı

​Çekya onlarca T-72 model tank ve zırhlı personel taşıyıcı gönderdi.
Şanlıurfa OSB ara elemanda örnek oldu

Şanlıurfa OSB ara elemanda örnek oldu

​Okuldan mezun olanlar işe başlıyor.

Gıda israfı da sera gazı yapıyor

Gıda israfı da sera gazı yapıyor

​Her hafta bir 'kredi kartı' yutuyoruz!
Hilâl görüldü Süleymaniye’nin kandilleri yansın!

Hilâl görüldü Süleymaniye’nin kandilleri yansın!

​Osmanlı'da hilali gözlemeye “Rü'yeti Hilâl” denirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.