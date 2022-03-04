​Ukraynalı sanatçılardan Türk halkına teşekkür: Türkiye’ye minnettarız ​

Rus işgalinin ilk gününden bu yana Ukrayna halkına desteğini sürdüren Türkiye’ye sanatçılardan teşekkür mesajı geldi. Aralarında müzisyen, seramik sanatçısı, ressam, NFT sanatçısı ve küratörlerin de bulunduğu Ukraynalı sanatçılar, Türkiye ve Türk halkının yaptıklarının paha biçilemez olduğunu söyledi.

Anna Avetova

SAVAŞTAN ÖNCE BAŞLADI

Ukraynalı ressam ve küratör Anna Avetova, Türkiye’nin ülkesine para ve insani yardım gönderdiğini söyledi. Yardım ve destek mesajlarının savaştan önce başladığına dikkat çeken Avetova şunları söyledi: “Türkiye harika, Türk halkından para, insani yardım alıyoruz. Savaş başlamadan 2 hafta önce Türk meslektaşımızdan yardım mesajı aldım.”

Dima Kashtalyan

AİLEM BOMBA ALTINDA

İspanya’da olan Seramik Sanatçısı Nina Murashkina ailesinin ve tüm arkadaşlarının yoğun bombardıman altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Ailesi için endişe duyduğunu kaydeden Murashkina, “Türkiye’ye ve Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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PAHA BİÇİLEMEZ

Ressam Dima Kashtalyan ise şunları söyledi: “Ukrayna’dan ayrıldım çünkü güvende değildik. Dünden beri eşimle Romanya’dayız. Ukraynalılar sadece bağımsız bir ülke olmak, istedikleri gibi yaşamak istiyor. Türkiye’nin Ukrayna’ya yaptığı yardım somut. Türkiye’ye yapılan bu paha biçilmez yardım için size teşekkür ederiz.”