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ANKARA

Ukraynalı sanatçılardan Türk halkına teşekkür: Türkiye’ye minnettarız

Ukraynalı sanatçılar, Türkiye’nin ülkelerine verdiği destek için teşekkür etti. Aralarında müzisyen ve ressamların da yer aldığı sanatçılar, Türk halkının para ve insani yardım yaptığına dikkat çekti. Ressam, Anna Avetova, “Türkiye harika, Türk halkından para, insani yardım alıyoruz” derken, Dima Kashtalyan ise, “Türkiye’ye yapılan bu paha biçilmez” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ukraynalı sanatçılardan Türk halkına teşekkür: Türkiye’ye minnettarız ​
Nina Murashkina

Rus işgalinin ilk gününden bu yana Ukrayna halkına desteğini sürdüren Türkiye’ye sanatçılardan teşekkür mesajı geldi. Aralarında müzisyen, seramik sanatçısı, ressam, NFT sanatçısı ve küratörlerin de bulunduğu Ukraynalı sanatçılar, Türkiye ve Türk halkının yaptıklarının paha biçilemez olduğunu söyledi.

Anna Avetova
Anna Avetova

SAVAŞTAN ÖNCE BAŞLADI

Ukraynalı ressam ve küratör Anna Avetova, Türkiye’nin ülkesine para ve insani yardım gönderdiğini söyledi. Yardım ve destek mesajlarının savaştan önce başladığına dikkat çeken Avetova şunları söyledi: “Türkiye harika, Türk halkından para, insani yardım alıyoruz. Savaş başlamadan 2 hafta önce Türk meslektaşımızdan yardım mesajı aldım.”

Dima Kashtalyan
Dima Kashtalyan

AİLEM BOMBA ALTINDA

İspanya’da olan Seramik Sanatçısı Nina Murashkina ailesinin ve tüm arkadaşlarının yoğun bombardıman altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Ailesi için endişe duyduğunu kaydeden Murashkina, “Türkiye’ye ve Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

PAHA BİÇİLEMEZ

Ressam Dima Kashtalyan ise şunları söyledi: “Ukrayna’dan ayrıldım çünkü güvende değildik. Dünden beri eşimle Romanya’dayız. Ukraynalılar sadece bağımsız bir ülke olmak, istedikleri gibi yaşamak istiyor. Türkiye’nin Ukrayna’ya yaptığı yardım somut. Türkiye’ye yapılan bu paha biçilmez yardım için size teşekkür ederiz.”

Ankara'da toplanan Ukraynalılar ve Kırım Tatarlarından Ukrayna'ya destek gösterisi
FOTOĞRAF 16
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Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar ve Kırım Tatarları, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği önünde Ukrayna'ya destek eylemi düzenledi.<br><br>Burada toplananlara seslenen Bodnar, Ukrayna'da bir seferberlik söz konusu olduğunu ve ilk korkunun geçtiğini ve karşı koymaların başladığını belirtti.
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Tüm dünyaya birlik mesajı verilmesi gerektiğini dile getiren Bodnar, \"Birlikte ve tek olduğumuzu göstermemiz lazım, Türk makamlarına protestolar yapmak için başvurmamız lazım ki her şey usulüne göre olmalı.\" dedi.<br><br>Ukrayna'ya Türkiye'den ulaştırılacak yardımlarla ilgili de konuşan Bodnar, deniz yoluyla yapılacak yardımların saldırıya uğrama ihtimali bulunduğunu, Romanya ve Bulgaristan rotasının değerlendirildiğini kaydetti.
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Türkiye'ye Boğazların kapatılma talebini ilettiklerini dile getiren Bodnar, Türkiye'deki Rus banka ve şirketlerine yaptırım uygulamasını istediklerini de aktardı.<br><br>Bodnar, tüm kentlerle iletişimin şu an olmadığını da vurgulayarak ülkeden yapılacak tahliyelere değindi. \"Slovakya ve Polonya üzerinden vatandaşların tahliyelerini yapmayı değerlendiriyoruz.\" diyen Bodnar, Polonya'nın 500 bin mülteci kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.
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Rusya'nın Türkiye'deki misyonları önünde kurallara uygun olarak protesto gösterileri yapılmasını isteyen Bodnar, \"Hiçbir kuralı çiğnemeden, ilgili izinleri alarak bunu yapmanızı rica ediyorum. Türkler bizi desteklemeye hazır ama onları zor durumda bırakmayalım ki onlar ilgi göstersin.\" diye konuştu.<br><br>
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Bodnar, Kırım Tatarlarının da Türkiye genelinde gösteriler düzenlediğini belirterek teşekkür etti.<br><br>
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- \"Ukrayna zannedildiği gibi kolay çökmeyecek\"<br><br>Ukrayna Derneği Başkanı Yuliya Biletska, eylemde yaptığı konuşmada, Rusya'ya yönelik protesto eylemleri için Valilik ve ilgili makamlarla görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.
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Cumartesi Ulus'ta bir miting yapmak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Biletska, herkesi Rusya'yı protesto etmeye davet etti.<br><br>Kırım Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin de \"Rusya'nın işgal girişiminin dünyanın gözünün önünde gerçekleştiğini\" belirtti.
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Milyonlarca Kırım Tatarı ve Türklerin işgale karşı çıkacağını söyleyen Şahin, \"Bu saldırı öyle zannedildiği gibi kolay olmayacak. Ukrayna zannedildiği gibi kolay çökmeyecek. Uzun bir mücadele olacak fakat kazanan taraf inanın Ukrayna olacak, Kırım Tatar halkı ve Kırım Türkleri olacak. Mutlaka kazanacağız.\" dedi.<br><br>
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Şahin, Ukrayna'nın uluslararası güçlerin bir oyun yeri olmadığını vurgulayarak, \"Ukrayna halkının kendi vatanlarına sahip olma iradelerine karşı saygı duyulması lazım. Biz bu coğrafyada yaşayan halklar olarak kendi coğrafyamıza demokrasinin gelmesi, insan haklarının gelmesini, hukukun gelmesini istiyoruz. Haydut devletlerin, mafya devletlerin pazılarını gösterdiği yer olmak istemiyoruz.\" ifadesini kullandı.<br><br>
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Ankara'da toplanan Ukraynalılar ve Kırım Tatarlarından Ukrayna'ya destek gösterisi
Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar ve Kırım Tatarları, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği önünde Ukrayna'ya destek eylemi düzenledi. Topluluğa kısa bir konuşma yapan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Birlikte ve tek olduğumuzu göstermemiz lazım, Türk makamlarına protestolar yapmak için başvurmamız lazım ki her şey usulüne göre olmalı." dedi.

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