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Gündem Ulaştırma Bakanlığından İstanbuldaki ulaşım zammıyla ilgili açıklama
İSTANBUL

Ulaştırma Bakanlığı'ndan İstanbul'daki ulaşım zammıyla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zamla ilgili yapılan açıklamada, "Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğini söyleyen İBB, şimdi fahiş zamları savunmuştur" denildi.

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Haber Merkezi DHA
Ulaştırma Bakanlığından İstanbuldaki ulaşım zammıyla ilgili açıklama
Ulaştırma Bakanlığı'ndan zam açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'nin toplu ulaşım zamlarını yüzde 50 oranında 'fahiş' zam yapılması için teklif verdiğini belirttiği açıklamasında, "Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla bahse konu zam teklifleri yüksek bulunarak reddedilmiştir" denildi.


Açıklamada bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında ise İBB tarafından tüm toplu ulaşım modlarına yüzde 40 oranında zam yapılmasının teklif edildiği belirtilerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız temsilcilerinin ise 'Teklifin yüzde 32 oranında zam yapılması şeklinde değiştirilerek kabulü oyunu kullanıyorum' şerhi düştüğü vurgulandı. Bu şerhe rağmen, yüzde 40 oranında zam yapılmasını sağlayan UKOME kararı alındığı belirtilen açıklamada, "Dün yüzde 50 zamda direnen İBB, bugün yüzde 40 zamma razı olmuştur. Söz konusu UKOME kararı neticesinde 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından mevcut İBB yönetimince yapılan zamlarla elektronik bilet ücretlerinde kümülatif yüzde 195'lik artış yapılarak 2,60 TL'den 7,67 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca aynı şekilde son 3 aylık zaman dilimi içerisinde İBB tarafından yapılan zamlar sebebiyle elektronik bilet ücretlerinde kümülatif yüzde 90'lık artışa neden olunmuştur" ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam
GÜNDEM
İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam

Halk TV'de İBB'ye zam tepkisi: Korkunç bir zam İBB yöneticileri için talihsiz bir karar
OYNAT 01:34
Halk TV'de İBB'ye zam tepkisi: Korkunç bir zam İBB yöneticileri için talihsiz bir karar
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşıma yaptığı yüzde 40'lık zamma tepki gösterildi. Sunucu Ayşenur Arslan, 'Çok ciddi bir zam' ifadelerini kıllanırken, konuk gazeteci Faruk Eren ise, 'Sosyal demokrat olma iddiasında olan bir belediyenin toplu ulaşımı neredeyse bedava yapması gerekirken bu kadar ağır bir zam bence korkunç. İBB yöneticileri için talihsiz bir karar olmuş.' ifadelerini kullandı.


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