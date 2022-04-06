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Gündem İstanbulda ulaşıma yüzde 40 zam
İSTANBUL

İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam

UKOME’de toplu ulaşım ücretine zam talebi oy çokluğu ile kabul edildi. İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Buna göre taksimetrelerde açılış 9,8 TL, kısa mesafe ücreti 28 TL oldu. Tam elektronik bilet ücreti 7,67 lira, öğrenci abonmanı 109 liraya yükseldi. Okul servisleri için de yeni ücretler belli oldu. İşte 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak zamlar sonrası ulaşımda yeni ücret tablosu...

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Haber Merkezi DHA
Son dakika: İstanbulda toplu ulaşıma yüzde 40 zam: İşte zamlı yeni fiyatlar
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bugün bir kez daha toplandı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlık ettiği toplantıda, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi görüşüldü. Bir tartışmaları süren toplu ulaşıma zam talebi sonuçlandı. İstanbul'da toplu ulaşım fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldı.

9 NİSAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Bugün yapılan toplantıda belirlenen fiyatlar 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.


İstanbul'da zamlardan sonra yeni fiyatlar şöyle oldu:

Tam elektronik bilet ücreti: 5,48 TL'den, 7,67 TL'ye,

Tam abonman: 430 TL'den, 602 TL'ye,

Öğrenci abonmanı: 78 TL'den, 109 TL'ye,

İlk aktarma: 3,92 TL'den 5,48 TL'ye,

SARİ TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

  • Sarı taksi açılış ücreti: 7 TL'den 9,8 TL'ye,
  • Sarı taksi kısa mesafe ücreti: 20 TL'den, 28 TL'ye,

ÖĞRENCİ SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Okul Servis Ücreti: (0-1 KM) 396 TL’den 554 TL’ye,

Personel Servis Ücreti: (10-17 koltuk kapasiteli taşıt ilk kalkış) 211 TL’den 295 TL’ye,

MİNİBÜS-DOLMUŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Minibüs indi-bindi ücreti: 3,75 TL’den 5,25 TL’ye,

Taksi Dolmuş (D35 Kadıköy-Bostancı): 7,25 TL’den 10 TL’ye yükseldi.


İBB'nin ulaşıma zam talebi reddedildi
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İzmir'de toplu ulaşıma zam
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İzmir'de toplu ulaşıma zam

İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 50 zam yolda: Öğrenci kartına 25 yaş sınırı
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İETT Genel Müdürü Alper Bilgili geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma zam talebinin İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bugünlü toplantısında gündeme geleceğini ifade ederek, “Bu rakımın yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum\" demişti.<br><br>
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Birgün'ün haberine göre; İstanbul'da toplu taşımaya en son üç ay önce yüzde 36 zam kararı alınmasının ardından UKOME bugün toplu ulaşıma ek zam gündemiyle yeniden toplanacak.
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Artan akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu taşıma ücretlerine ek zammı gündemine alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) öğrenci kartlarına da 25 yaş sınırı getirmesi bekleniyor.
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UKOME'nin 2021 aralık ayı toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine de yüzde 27 oranında zam yapılmış, yeni ücretler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.
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Ancak aradan geçen 3 ayda akaryakıt fiyatlarında rekor artış yaşandı.
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Motorinin litresi 21 lirayı geçti. Son 3 ayda benzine yüzde 102, motorine yüzde 113, LPG’ye yüzde 29 zam geldi.
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1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre, halen tam bilet 5,48, öğrenci bileti 2,66, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3,91 lira.
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Tam aylık kart 430, alık öğrenci kartı 78, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak uygulanıyor.
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Metrobüste (tam uzun mesafe) 8,13 lira, öğrenci 2,66, öğretmen ve 60 yaş 4,46 lira.
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İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 50 zam yolda: Öğrenci kartına 25 yaş sınırı
UKOME İstanbul'da ulaşıma zam gündemi ile bugün toplanıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle indirimli İstanbulkart ve toplu ulaşım ücretlerinde artış yapılması beklenirken, öğrenci kartlarında 25 yaş sınırı getirilmesi de alınacak kararlar arasında bulunuyor.


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