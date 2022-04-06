UKOME’de toplu ulaşım ücretine zam talebi oy çokluğu ile kabul edildi. İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Buna göre taksimetrelerde açılış 9,8 TL, kısa mesafe ücreti 28 TL oldu. Tam elektronik bilet ücreti 7,67 lira, öğrenci abonmanı 109 liraya yükseldi. Okul servisleri için de yeni ücretler belli oldu. İşte 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak zamlar sonrası ulaşımda yeni ücret tablosu...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bugün bir kez daha toplandı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlık ettiği toplantıda, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi görüşüldü. Bir tartışmaları süren toplu ulaşıma zam talebi sonuçlandı. İstanbul'da toplu ulaşım fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldı.
9 NİSAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Bugün yapılan toplantıda belirlenen fiyatlar 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.
İstanbul'da zamlardan sonra yeni fiyatlar şöyle oldu:
Tam elektronik bilet ücreti: 5,48 TL'den, 7,67 TL'ye,
Tam abonman: 430 TL'den, 602 TL'ye,
Öğrenci abonmanı: 78 TL'den, 109 TL'ye,
İlk aktarma: 3,92 TL'den 5,48 TL'ye,
REKLAM
SARİ TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Sarı taksi açılış ücreti: 7 TL'den 9,8 TL'ye,
Sarı taksi kısa mesafe ücreti: 20 TL'den, 28 TL'ye,
ÖĞRENCİ SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Okul Servis Ücreti: (0-1 KM) 396 TL’den 554 TL’ye,
Personel Servis Ücreti: (10-17 koltuk kapasiteli taşıt ilk kalkış) 211 TL’den 295 TL’ye,