İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam UKOME’de toplu ulaşım ücretine zam talebi oy çokluğu ile kabul edildi. İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Buna göre taksimetrelerde açılış 9,8 TL, kısa mesafe ücreti 28 TL oldu. Tam elektronik bilet ücreti 7,67 lira, öğrenci abonmanı 109 liraya yükseldi. Okul servisleri için de yeni ücretler belli oldu. İşte 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak zamlar sonrası ulaşımda yeni ücret tablosu...

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