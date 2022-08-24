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POLİTİKA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 'İBB otobüslerinin İstanbul Havalimanı'na girmesi engellendi' iddialarına cevap: İtibar etmeyin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, CHP yandaşı yayın organlarının 'İBB otobüslerinin İstanbul Havalimanı'na girmesi engellendi' iddialarına cevap verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, havalimanına İBB toplu taşıma araçlarının alınmasının engellendiği yönündeki iddiaların "hukuki dayanaktan yoksun" olduğu bildirildi. Bakanlık, büyükşehir belediyelerine toplu taşıma faaliyetleriyle ilgili düzenleme yetkisi verildiği ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında, havalimanlarının kanun kapsamı dışında olduğunun açık olarak düzenlendiğinin altını çizdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İBB otobüslerinin İstanbul Havalimanına girmesi engellendi iddialarına cevap: İtibar etmeyin
Foto/arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, CHP'ye yakın medya kuruluşlarının 'İBB otobüslerinin İstanbul Havalimanı'na girmesi engellendi' iddialarına cevap verdi.

HAVALİMANLARI KANUN KAPSAMI DIŞINDA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun yedinci maddesinde, büyükşehir belediyelerine toplu taşıma faaliyetleriyle ilgili düzenleme yetkisi verildiği ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında, havalimanlarının kanun kapsamı dışında olduğunun açık olarak düzenlendiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehir merkezinden havalimanı kara tarafı sınırına (havalimanı girişine) kadar yapılacak toplu taşıma faaliyetlerinin belediyelerce düzenlenmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şehir merkezinden havalimanı girişine kadar belediyelerin yapacakları/yaptıracakları toplu taşıma faaliyetleri için Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre de Bakanlığımızdan onay alınmasına gerek bulunmamaktadır. Bugün İETT gibi belediyelerin işlettiği toplu taşıma araçlarının yukarıda belirtilen sınırlar çerçevesinde havalimanı yolcusunu alması da herhangi bir izne tabi olmayıp, mevcut durumu ortadan kaldıran ve engelleyen herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Diğer taraftan, Türk Sivil Havacılık Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, havalimanlarının içinden şehir merkezine yapılacak yolcu ve yük taşımacılığıyla (kombine taşımacılık hizmetleri) ilgili her türlü hizmetin hava yolu taşımacılığı yer hizmetlerinin bir parçası olduğundan, bu faaliyetlerle ilgili gereken önlemleri almaya veya aldırmaya Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede, havalimanlarının içinden şehir merkezine yönelik yapılan biletli/sözleşmeli ve bagajlı yolcu taşımalarının toplu taşıma olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından, bu faaliyetler Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve genelgelerle düzenlenmiştir."

"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Açıklamada, söz konusu haberlerde Bakanlık tarafından Danıştay kararlarına uyulmadığının iddia edildiği aktarılarak, "Danıştay nezdinde açılan davalarda havalimanlarına yönelik olarak yapılan taşımaların toplu taşıma faaliyeti olmadığı da belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen tüm açıklamalar çerçevesinde, havalimanı taşımalarına ilişkin hukuki dayanaktan yoksun olarak çıkan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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