Uluslararası göle Büyükşehir koruması

Gemlik Körfezi’ni kirlilikten arındıracak, bünyesinde 8 terfi merkezi, 82 kilometrelik yağmursuyu ve kanalizasyon hattı, 22 kilometre terfi hattı, 5 adet arıtma tesisi, 2 adet derin deniz deşarj sistemi bulunan dev projeyi etap etap hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, Uluabat Gölü için de düğmeye bastı. Kuş varlığı açısından Avrupa ve Ortadoğu’nun en önemli sulak alanlarından biri olan, Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamındaki Uluabat Gölü’ne yeniden hayat verecek Akçalar Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandı. Dünyada sadece 38 üyesi bulunan “Uluslararası Yaşayan Göller Projesi”ne dâhil olan Uluabat Gölü’nü evsel ve sanayi atıklarından arındıracak tesis, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı törenle devreye alındı.

GÖÇ YOLU ÜZERİNDE

Anadolu’ya kuzey batıdan giren kuş göç yolu üzerinde olan, Balıkesir’deki kuş cennetine yakınlığı ve barındırdığı kuş zenginliği ile sadece Türkiye’nin değil, Avrupa ve Ortadoğu’nun en önemli sulak alanlarından biri Uluabat Gölü çevresindeki yerlerim birimlerinin atıkları, artık aratmaya tabi tutulacak. Gölyazı, Çatalağıl, Karacaoba, Başköy, Akçalar ve Fadıllı yerleşimlerinde yer alan 25 bin nüfusa hizmet verecek tesiste, ilk olarak fiziksel, sonrasında ileri biyolojik ve ultraviyole dezenfeksiyon arıtma ile Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlanacak. Devreye alınan tesis ile dünyada nesli tehlike altında olan küçük karabatak, tepeli pelikan, bıyıklı sumru, pasbaş patka, alaca balıkçıl ve kaşıkçı gibi kuş türlerine ev sahipliği yapan ve bu kuşlar için önemli bir üreme alanı olan Uluabat Gölü’nde hem kuş hem de balık türlerinin sürdürülebilirliği sağlanacak.

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YENİDEN ‘YEŞİL BURSA’

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın Allah vergisi birçok değere sahip olduğunu belirterek, Uluabat Gölü’nün de bu değerlerden biri olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, “Bursa bir tarih şehri, bir kültür şehri, bir termal şehir, bir turizm şehri. ‘Yeşil Bursa’nın doğallığının korunarak gelecek nesillere aktarılması için ne gerekiyorsa yapmamız gerekir. Açılışını yaptığımız tesis bu amaçla inşa edildi. Altyapı yatırımları pek gözle görülmez ama 25 bin nüfusa hizmet verecek bu tesis, kamulaştırmalarıyla birlikte yaklaşık 35 milyon TL’ye mal oldu. Göl havzasına hayat verecek proje kapsamında Gölyazı’da 3, Akçalar’da 1 ve Fadıllı’da 1 terfi merkezi yapıldı. Tesisin yapılında emeği geçen herkesi kutluyorum. Uluabat Gölümüz için hayati önem taşıyan tesisin Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Kurdele kesiminin ardından törene katılan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve protokol üyeleriyle birlikte tesisleri gezen Başkan Aktaş, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’ten sistemin çalışma şekliyle ilgili bilgi aldı.