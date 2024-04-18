Uluslararası gözlemcilerin 31 Mart raporu: Seçim profesyonel bir şekilde organize edildi

, "vatandaşların yüzde 78,5'lik yüksek bir katılım oranıyla yerel temsili demokrasiye olan güçlü bağlılığını gösterdiği, lojistik organizasyonun çok sayıda seçmen olmasına rağmen sürecin sorunsuz bir şekilde geçmesine olanak sağladığı, sayım işlemlerinin genel olarak şeffaf olduğu"