|
Gündem

Uluslararası gözlemcilerin 31 Mart raporu: Seçim profesyonel bir şekilde organize edildi

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin profesyonel bir şekilde organize edildiğini, vatandaşların yüzde 78,5'lik yüksek bir katılım oranıyla temsili demokrasiye olan güçlü bağlılığını gösterdiği bildirdi.

19:52 - 18/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:55 - 18/04/2024 Perşembe
AA
Gözlemciler, seçim günü Türkiye genelinde 140'ın üzerinde sandıkta oy kullanma işlemlerini takip etti.
Gözlemciler, seçim günü Türkiye genelinde 140'ın üzerinde sandıkta oy kullanma işlemlerini takip etti.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden bir heyet, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni gözlemlemek üzere Türkiye'ye davet edildi.

Kongrenin Türkiye raportörü David Eray başkanlığında, 19 kongre üyesi, 1 uzman ve 4 sekreterlik üyesinden oluşan heyet, seçimden önce Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ile görüşerek, seçim mevzuatı ve uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Kongrenin 16 ülkeden görevlendirdiği gözlemciler, seçimle ilgili, 7-8 Mart'ta çevrimiçi, 29-30 Mart'ta ise Ankara'da yüz yüze görüşmeler yaptı. Gözlemciler, bu görüşmelerde, Türk makamları, sivil toplum kuruluşları, medya temsilcileri, adaylar ve siyasi parti temsilcilerinden seçimler hakkında bilgi aldı.
Gözlemciler, seçim günü Türkiye genelinde Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu farklı seçim bölgelerinde 140'ın üzerinde sandıkta oy kullanma işlemlerini takip etti.

Gözlemcilerin seçimin ardından yaptığı değerlendirmede, seçim gününün genel olarak sakin geçtiği, seçimin profesyonel bir şekilde organize edildiği vurgulandı.

Uluslararası gözlemcilerin değerlendirmesinde
, "vatandaşların yüzde 78,5'lik yüksek bir katılım oranıyla yerel temsili demokrasiye olan güçlü bağlılığını gösterdiği, lojistik organizasyonun çok sayıda seçmen olmasına rağmen sürecin sorunsuz bir şekilde geçmesine olanak sağladığı, sayım işlemlerinin genel olarak şeffaf olduğu"
tespitlerine de yer verildi.


#Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
#31 Mart
#Seçim
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Chery araçlarda şok kampanya: Araçlar kapış kapış satılıyor! 2024 Chery Omoda 5 fiyatı ve özellikleri