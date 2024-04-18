Uluslararası gözlemcilerin 31 Mart raporu: Seçim profesyonel bir şekilde organize edildi

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden bir heyet, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni gözlemlemek üzere Türkiye'ye davet edildi.
Kongrenin Türkiye raportörü David Eray başkanlığında, 19 kongre üyesi, 1 uzman ve 4 sekreterlik üyesinden oluşan heyet, seçimden önce Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ile görüşerek, seçim mevzuatı ve uygulamalar hakkında bilgi aldı.
Gözlemcilerin seçimin ardından yaptığı değerlendirmede, seçim gününün genel olarak sakin geçtiği, seçimin profesyonel bir şekilde organize edildiği vurgulandı.