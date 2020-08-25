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EĞİTİM

​Uluslararası öğrenci hız kesmedi: Oxford’un yapamadığını biz yaptık

Uluslararası öğrenci hız kesmedi: Oxford’un yapamadığını biz yaptık

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim uygulamasını başarılı bir şekilde gerçekleştiren Bahçeşehir Üniversitesi, katılım oranında yüz yüze eğitimi geride bıraktı. Eğitim alanındaki yenilikleri takip ettiklerini aktaran BAU Global Başkanı Enver Yücel, “Uzaktan eğitimde en başarılı kurum olduk. Dünyada Oxford’un başaramadığı dönüşümü hızlıca tamamladık” dedi.

Burak Karaca Yeni Şafak
Bahçeşehir Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi

Eğitimde değişimleri hızla uygulamaya alan ve geleceğe yönelik yatırımlarını her geçen yıl arttırarak sürdüren Bahçeşehir Üniversitesi, pandemi sürecinde de hızla uygulamaya aldığı uzaktan eğitim uygulamalarıyla öne çıktı. BAU Global Başkanı Enver Yücel, kuruldukları günden bu yana eğitim alanında dünyadaki yenilikleri takip ederek ülkemize ve kurumlarına kazandırmak için çalıştıklarını belirtti. “Eğer teknoloji bu kadar geliştiyse bizim de yatırımlarımızı aynı ölçüde bu alanda genişletmemiz gerekiyor” diyen Yücel, En başta uzaktan öğretime geçen ve en başarılı şekilde uygulayan kurum olduklarını söylerken, dünyada Oxford’un, Cambridge’in pandemi sürecinde başaramadığı dönüşümü hızlıca tamamladıklarını dile getirdi.

Enver Yücel

YATIRIM 7-8 YIL ÖNCEYE DAYANIYOR

Gerçekleştirdikleri çalışmaları Yeni Şafak’a değerlendiren Enver Yücel, pandemi sürecinin önümüzdeki yıllarda gelecek dünyayı bize erkenden gösterdiğini aktarırken, “Biz de buna hazırlandık ve böyle bir dünyaya giderken biz artık eski modelle yol alamayız” ifadesini kullandı. Pandemi dönemindeki başarı sonrası eğitim teknolojilerine yaptıkları yatırımın 7-8 yıl öncesine dayandığını söyleyen Yücel, uzaktan eğitimde de yüz yüze eğitimdeki başarıyı sağladıklarını belirtti. Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği ve Dijital Oyun Tasarımı gibi birçok lisans ve yüksek lisans bölümlerinin de ilk olarak Bahçeşehir çatısı altında kurulduğunu vurgulayan Yücel, “Üniversiteler eğitimin yanı sıra bilim ve teknoloji üretebilmeli” diye konuştu.

OKULLAR SOKAKTAN DAHA GÜVENLİ

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak Türkiye’nin eğitim sisteminde fırsat eşitliğinin yakalanması için dijital ortamın kullanılması gerekliliğine inandıklarını söyleyen Enver Yücel, uzaktan eğitim uygulamalarında dünyayla mukayese edildiğinde Türkiye’nin çok ilerde olduğunu aktardı. Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi sürecinde eğitime diğer sektörler gibi bakamayız. Bir dönemin çocuklarını öğrenmeden geri bırakamayız. Ayrıca siz sokakta,denizlerde bayramlarda çocukları bırakmışken, okulu kapalı tutamazsınız. Okul sokaktan daha güvenlidir.”

Hibrit model veya benzer başka bir model uygulanabileceğini ifade eden Yücel, alt yaş gruplarında eğitime başlanması gerektiğini belirtti. Dünyada daha fazla vaka yaşayan fakat çeşitli şekillerde eğitim uygulamalarına başlayan ülkeler olduğunu hatırlatan Yücel, “Gerekirse sınıflara 3-4 kişi koyalım. Çocuklar okuldan uzak kalmasın” dedi.

ÖĞRENCİLER DÜNYAYI DOLAŞABİLMELİ

Eğitimde sınırları ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Yücel, bu doğrultuda BAU Global olarak İstanbul ile birlikte Washington, Berlin, Batum, Londra ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üniversitelerinin olduğunu belirtti. Yücel, öğrencinin sadece okula gelerek ders görmesi uygulamasının kalmadığını kaydederken, “Öğrencilerimiz dünyayı gezip görmeli. Ben uluslararası ilişkiler ve siyaset okuyan birinin 4 yılı burada geçirmesini mantıklı bulmuyorum” dedi.

YABANCI ÖĞRENCİ SAYISI ARTIYOR

Yükseköğretim Kurulu’nun(YÖK) uluslararası öğrenci sınırlamasını kaldırmakla çok doğru bir karar verdiğini kaydeden Enver Yücel, uluslararası öğrenci çalışmalarını da başarılı bir şekilde sürdürdüklerini aktardı. Yücel, şöyle konuştu: “İstanbul gibi bir şehrin öğrenci kaynaması gerekiyor. 134 ülkeden öğrencimiz var. 5 bine yakın yabancı öğrencimiz var ve bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor. Pandemi sürecinden etkilenmedik. Öğrenciler üniversitemize gelemeseler de onlara uzaktan eğitimle dersi anlatıyoruz. Şu anda ülkemizde 180 bin uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Fakat 500 binleri Türkiye bulmalıdır. Bir öğrenci bir ülkeye 40 bin dolar bırakıyor. Ayrıca bu öğrenciler ülkelerinde sizin gönüllü elçileriniz gibi oluyor. Örnek veriyorum bu yıl okulumuzun birincisi olan çocuk Tanzanya’lı.”

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SEEMEET TANITILDI

  • Bahçeşehir Koleji, Türkiye’nin eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü konuşma platformu SeeMeet’i eğitim ve bilişim dünyasının beğenisine sundu. 5 yılda 20 milyon TL yatırımla kurulan ve şu an itibarıyla İstanbul ve Ankara’da teknoparklarda 100’e yakın mühendis ve yazılımcının çalıştığı Metodbox ile aynı anda 150 bin öğrenciye uzaktan eğitim imkanı sağlanıyor. SeeMeet’in eğitim odaklı olması ve Metodbox ile uyumlu çalışması diğer görüntülü görüşme platformlarından ayıran nokta olarak öne çıkıyor. Geliştirdikleri e-mahkeme teknolojisine de değinen BAU Global Başkanı Enver Yücel, şunları söyledi: “Bazı alanlardaki davalarda mahkemenin sanal ortamda kurulabilmesine imkan sağlıyor. Yurt dışında ABD’nin bazı eyaletlerinde var. İngiltere 9 yıldır başlatmaya çalışıyor. Biz bunu bitirdik. Rahatlıkla uygulanabilecek. Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı’na bu teknolojiyi ilettik.”

DUVARLAR YIKILMALI

Birleşmiş Milletler(BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi (CIFAL) Türkiye Başkanı olan Enver Yücel, bu çatı altındaki çalışmaları da anlattı. Pandemi sonrası BM’nin anlayışını değiştirmesi gerektiğini ifade eden Yücel, “Pandemi sürecinde bazı ülkeler kafalarında duvarlar örüyor. Kapatamazsın daha çok açman lazım. Bunu göçte gördük Avrupa kapılarını kapattı. Bu bir kere AB’nin savunduklarıyla çelişiyor” dedi. Yücel ayrıca, pandemi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü gibi pek çok örgütün sınıfta kaldığını da belirtti.

PİLOT EĞİTİMİNDE AFA İLE İŞ BİRLİĞİ

  • Geçen yıl Pilotaj Lisans Programı’nı hayata geçiren Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Atlantik Uçuş Akademisi (AFA), pilot adaylarının eğitimi konusunda anlaşma imzaladı. Yüksek Tekonoloji ile Glass Cockpit konseptiyle Diamond Aircraft tarafından üretilen fabrika çıkışlı uçaklarıyla uçuş eğitimlerine başlayacak olan BAU pilotaj öğrencileri eğitimlerine Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı ve Balıkesir Edremit Kocaseyit Havalimanı’nda devam edecekler. Bahçeşehir Üniversitesi, bu işbirliği kapsamında pilot olmak isteyen gençlere yeni imkanlar sunmaya hazırlanıyor.
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