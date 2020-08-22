Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem ÖSYM Başkanı Aygün YKS yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız
EĞİTİM

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den resmi açıklama

ÖSYM Başkanı Aygün: YKS yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız

ÖSYM Başkanı Halis Aygün milyonlarca adayın merakla beklediği haberi duyurdu. Aygün, "2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milyonlarca aday, YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.
Milyonlarca aday, YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

ÖSYM sınavlarında HES kodu şartı: Hayat Eve Sığar kodu nasıl alınır?
GÜNDEM
ÖSYM sınavlarında HES kodu şartı: Hayat Eve Sığar kodu nasıl alınır?

Milyonlarca aday bu sorunun cevabını merak ediyor: 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM
Milyonlarca aday bu sorunun cevabını merak ediyor: 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Başkanı duyurdu: Sınav başvurularında HES kodu istenecek
GÜNDEM
ÖSYM Başkanı duyurdu: Sınav başvurularında HES kodu istenecek

Abone Ol Google News
Çok daha ekonomik fiyatla kullanabilecek

Çok daha ekonomik fiyatla kullanabilecek

​Bakan Dönmez'den vatandaşlara doğal gaz müjdesi.
Haftaya açıklanacak

Haftaya açıklanacak

​ÖSYM Başkanı Aygün'den milyonlarca adayı ilgilendiren duyuru.
Bir terör eylemidir

Bir terör eylemidir

Adalet Bakanı Gül'den 'kadın cinayetleri'ne dair önemli açıklamalar.
Türkiye'nin gururu<br>kritik bir eşiği daha tamamladı

Türkiye'nin gururu
kritik bir eşiği daha tamamladı

​AKINCI TİHA, bir testinde daha başarılı oldu .
İnşallah size de nasip olur

İnşallah size de nasip olur

​Doğal gaz müjdesini hazmedemeyenlere Çelik'ten cevap.
Vicdansız baba

Vicdansız baba

​Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü.
'Fay Yasası'<br>zaruretini değerlendirdik

'Fay Yasası'
zaruretini değerlendirdik

​İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar.
Dünyanın gözü Türkiye'de

Dünyanın gözü Türkiye'de

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi yabancı basında büyük yankı buldu.
Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

İstanbul'da yüzen kulüplerde korona partileri hız kesmiyor.
10 günde 500 bin <br>kişi hayatını kaybetti

10 günde 500 bin
kişi hayatını kaybetti

Dünya tarihinde ölü sayıları ile unutulmaz olan doğa olayları.
Efsane isim isyan etti

Efsane isim isyan etti

​F.Bahçe'ye imza atan Sosa'ya Arjantin'den tepki.
Türkiye'nin enerji çağı

Türkiye'nin enerji çağı

​Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik.
Kalkınma ateşi Sakarya'dan

Kalkınma ateşi Sakarya'dan

​Türkiye ekonomisi için bir devrin başlangıcı.
Artık hepsi garantili

Artık hepsi garantili

​İkinci el cep telefonu ve tabletlerde yeni dönem.
Alev alev yandı

Alev alev yandı

​Adana'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın büyük hasara yol açtı.
Sağlıklı Ev projesini anlattı

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı
Libya'da ateşkes

Libya'da ateşkes

​Başbakan Serrac dört şart koştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.