ÖSYM Başkanı Aygün: YKS yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız

Milyonlarca aday, YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Sevgili gençler,

heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.

Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 22, 2020

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