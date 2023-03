Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'dan depremzede ailelere ziyaret

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, deprem bölgesinden gelerek Ümraniye’de misafir olan aileleri her akşam ziyaret ediyor. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Yıldırım, depremzede çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyelerle yüzlerini güldürüyor.

“Deprem, hepimizi büyük bir sarsıntıya uğrattı. Hafsalamızın almadığı boyutta bir acıydı bu. Ruhumuzu derinden yaralayan bu acı karşısında biyolojik ve mental sağlığımız ciddi anlamda hasar aldı ama birlikte iyileşeceğiz. İlk günden beri ekiplerimizle bölgede her türlü mücadeleyi verdik. Şimdi de deprem bölgelerinden gelen yaklaşık sekiz bin vatandaşımızın kendilerini rahat hissetmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemize gelen afetzedelerin tek tek tespiti yapılarak, gıda, giyim ve hijyen paketlerini teslim ettik. Ayrıca depremzede kardeşlerimizin diledikleri gibi alışveriş yapabilmesi için alışveriş kartını faaliyete geçirdik. Kahramanmaraş Onikişubat’ta kurduğumuz konteyner kentteki iftar çadırlarında her iftarda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bunların yanı sıra Ümraniye’de her gün ihtiyaç sahibi yedi bin aileye ve ayrıca metro duraklarındaki vatandaşlarımıza da iftariyelik dağıtıyoruz. Yine ilçemizde kurduğumuz iki merkezde üç bin kişilik iftar sofrası kuruyoruz. Devletimiz ve milletimizle birlikte tek yürek olup, depremzedelerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.