Ümraniye'de her gün iftarlıklar evlere tek tek paketlenip götürülüyor

Ümraniye Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen büyük depremlerin ardından bu yılki iftar sofralarını afet kardeş şehri olan Kahramanmaraş Onikişubat’ta kurdu. Her yıl ilçe genelinde kurulan iftar çadırlarını deprem bölgesinde kuran Ümraniye Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahiplerini ise yine unutmadı. Belediye ekipleri ihtiyaç sahibi 7 bin aileye geçtiğimiz yıl olduğu gibi iftariyelik ulaştırmaya devam ediyor.

Başkan İsmet Yıldırım yaptığı açıklamada, “Maalesef bu yıl buruk bir Ramazan yaşıyoruz. Yaşadığımız depremler hepimizi derinden sarstı. Ümraniye Belediyesi olarak tüm iftar organizasyonlarımızı Onikişubat’a kaydırdık. Ramazan’ın ilk iftarını da orada Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle afetzede kardeşlerimizle gerçekleştirdik. İki yıldır pandemi, bu yıl da Kahramanmaraş Depremleri’nden dolayı Ümraniyeli komşularımızla bir araya geldiğimiz iftar sofralarını kuramıyoruz. Biz de hemşehrilerimizin gönüllerini almak için bu sene de iftariyelik malzemeler hazırlayarak, iftar sofralarını evlere kuruyoruz. İnşallah depremin yaralarını en kısa zamanda sarar ve özlediğimiz o iftar sofralarını yeniden kurarız. Tüm komşularıma hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.