Gündem İstanbul Ümraniyede korku dolu anlar İki bina boşaltıldı
İSTANBUL

İstanbul Ümraniye'de korku dolu anlar: İki bina boşaltıldı

İstanbul Ümraniye'de bir oto yıkamaya ait garajın altında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle çevredeki iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Haber Merkezi DHA
Ümraniyede toprakta oluşan çökme nedeniyle 2 bina boşaltıldı
Ümraniye'de toprakta oluşan çökme nedeniyle 2 bina boşaltıldı.

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan oto yıkamaya ait garajda öğle saatlerinde çökme meydana geldi.
Olay yerine itfaiye, polis, belediye ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Mühendisler zemin üzerinde ölçümlerde ve incelemelerde bulundu.

DHA

İstanbul Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı
GÜNDEM
İstanbul Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı

İncelemenin ardından garajın arkasında bulunan 3 katlı ve 5 katlı iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler çöken yere beton doldurarak önlem almaya çalıştı.

DHA

Göçük olan yerde daha önceden bir kuyu bulunduğunu söyleyen iş yeri sahibi Murat Yücetürk, "Kuyudan aşağıya muhtemelen su akıntısı oldu. Bu nedenle huni oluştu ve göçme meydana geldi. Mühendisler büyük bir göçük olmadığını ve çevreye bir zararı bulunmadığını söyledi. Tedbir amaçlı binamızı boşalttık ve tüm personelimizi tahliye ettik. Bugün sanırım daha çalışmayacağız. Beton atma işlemi 3-4 saat sürecektir. Daha sonra zemin etüdünün yapılmasının ardından durumu değerlendirecekler" diye konuştu.

İncelemenin ardından garajın arkasında bulunan 3 katlı ve 5 katlı iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
DHA
İncelemenin ardından garajın arkasında bulunan 3 katlı ve 5 katlı iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul Esenler'de büyük panik: 3 katlı binanın kolonları çatladı
FOTOĞRAF 9
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Esenler Tuna Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan 26 yıllık 3 katlı binanın kolonları ile duvarlarında derin çatlaklar oluşmaya başladı.
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Binanın yıkılmasından korkan ev sahipleri de 10 gündür akrabaları ile komşularında kalıyor.
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Kimseden ses çıkmıyor<br> <br> Bina sakinlerinden olan Fatma Alemdar, Çatır çatır bütün kolonlar patlıyor, herkes dışarıda. İçeri giremiyoruz, herkes kaçtı komşulara, akrabalara. Belediye gelip bakmıyor, biz 10 gündür her yere bildiriyoruz ama kimseden ses çıkmıyor. Gelip bakın biz ölmeden dedi.
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Binaya 1,5 önce kiracı olarak taşındığını, şimdi yeniden ev aradığını anlatan Tuğba Dolu da, Taşınmak için bir sürü masraf yaptım, bir sabah komşu gelip, 'kolonlar patladı' dedi. 10 gündür ev arıyorum ev yok. Evler ateş pahası nereye gideceğim? Kaynanamın evinde kalıyorum. Çıkıp sadece eşyalarımızı alıp, hemen iniyoruz ifadelerini kullandı.
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İstanbul Esenler'de büyük panik: 3 katlı binanın kolonları çatladı
İstanbul Esenler'de 9 daireli 3 katlı binanın kolanları ile duvarlarında son 10 günde çatlaklar oluştu. Bina sakinleri de korkuyla evlerinden çıkıp, akrabaları ile komşularına sığındı.


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