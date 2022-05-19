Gündem Ümraniyede üç katlı binada yangın çıktı kiracı ile ev sahibi arasında tartışma yaşandı
İSTANBUL

Ümraniye’de üç katlı binada yangın çıktı kiracı ile ev sahibi arasında tartışma yaşandı

Ümraniye’de üç katlı binanın ikinci katında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, yangın nedeniyle kiracı ve ev sahibi birbirine girdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ümraniye’de üç katlı binada yangın çıktı kiracı ile ev sahibi arasında tartışma yaşandı
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde üç katlı apartmanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde saat 08.00 sıralarında üç katlı binanın ikinci katında elektrik kontağından yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Apartmanda bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, panik yaşayan mahalleli sokağa döküldü. Evde büyük oranda maddi hasar oluşurken, yangın nedeniyle ev sahibi ve kiracılar arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, kiracıları ve ev sahibini polis ekipleri ayırdı.

Hüseyin Taşdemir isimli bir vatandaş, “Baktık, apartmandan dumanlar çıkıyor. Etrafta insanlar zaten bağrışmaya başladı. Biz de yukarı çıktık. Evde tüp var dediler, tüpü almaya yukarı çıktık. Tüpü aldık, yangına ilk etapla müdahalemizi yaptık. Ama sönmedi. İtfaiye ekiplerine haber verdik. O şekilde söndürdüler. Allah’a şükür kimseye bir şey olmadı" dedi.

Esenyurt'ta panik anları: 38 katlı binada yangın çıktı
GÜNDEM
Esenyurt'ta panik anları: 38 katlı binada yangın çıktı

Rusya’da kimya fabrikasında yangın: 2 bin metrekare alan kül oldu
DÜNYA
Rusya’da kimya fabrikasında yangın: 2 bin metrekare alan kül oldu
Yerli ve milli imkanlarla üretildi

Yerli ve milli imkanlarla üretildi

Mavi Vatan'da Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki gözü.
Hiç para harcamadan kendine ev yaptı

Hiç para harcamadan kendine ev yaptı

Her anını kaydetti: Sosyal medya genç adamı konuşuyor.
Miçotakis’in ABD konuşması târihsel bir kırılmadır

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Direniş ruhunun yeniden canlandığı tarih

Canlıdan canlıya karaciğer nakli yapıldı.

Okul bahçesinden yüzlerce çocuk cesedi çıktı.

Dördüncü sondaj gemisi bugün geliyor.

Önlem olarak terminatör böcekler devrede.

​Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na rest: 29 Mayıs'ta ağaçları dikip, bahçenin temelini atacağız.

Vatandaşlar operasyon sonrası güvenlik güçlerine başvurarak gönüllü olarak ifade verdi.

​ABD ve Avrupa sıkışınca kapısını çaldı.
Takipçilerinin yarısı sahte

Takipçilerinin yarısı sahte

​ABD Başkanı Biden ile ilgili yeni iddia.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.