Gündem Üniversite hastanelerindeki sağlıkçılar da döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak
ANKARA

Üniversite hastanelerindeki sağlıkçılar da döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği halinde bir yasal mevzuat çalışması başlattıklarını ve bu çalışmayla döner sermaye ek ödemesi uygulamasından, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarının da yararlanacağını bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
Üniversite hastanelerindeki sağlıkçılar da döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak
YÖK Başkanı Erol Özvar.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, Sağlık Bakanlığı’nın 12.08.2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında yapılan iyileştirmeleri hatırlattı.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, söz konusu iyileştirmelere matuf olarak yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği hâlinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır." diyen Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte, güncellenmiş hâliyle döner sermaye ek ödemesi uygulamasından, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarımız da yararlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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