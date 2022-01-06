Üniversite öğrencileri yurttaki fazla yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Günebakan Kız Yurdunda kalan 30 öğrenci, "Komşum Projesi" kapsamında, yurtta öğrenciler için yapılan yemeklerden artakalanları, bir aydır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Öğrenciler, paketledikleri 3'er çeşit yemeği, her gün dönüşümlü olarak evlere götürüyor.

Taksi şoförleri ve çalışanlar da projeden faydalanıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ebru Çetin, AA muhabirine, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Çetin, her gün farklı gönüllü öğrencilerle yemek dağıtımı yaptıklarını belirterek, "Kalan yemekleri steril maske, eldiven gibi malzemeler kullanarak paketleyip sonra presliyoruz. Daha sonra önceden belirlediğimiz veya bize ulaşan ihtiyaç sahipleriyle ortak bir noktada buluşup teslim ediyoruz." dedi.

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Proje ile birçok insanı mutlu ettiklerini anlatan Çetin, "Proje sadece öğrenciler üzerinden ilerlemiyor. Yurdumuz konum bakımından genellikle öğrenci mahallesine daha yakın olduğu için, biz öğrencilere de ulaştırıyoruz. Öğrencilerin yanı sıra gece vardiyasındaki akaryakıt istasyonu çalışanları, taksi şoförleri veya aile, ayırt etmeksizin yemek dağıtıyoruz." diye konuştu.

Çetin, yemek ulaştırdıkları kişilerin yüzündeki mutluluğu gördükçe daha çok gayret ettiklerini, daha fazla ihtiyaç sahibi olması halinde onlara da yemek ulaştırabileceklerini dile getirdi.

Projenin kendisine yeni bir hayat kazandırdığını vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Yemekleri geç saatlerde de dağıtıyoruz ama hiçbir zaman yurdun odasından çıkarken 'bugün yapmasak mı acaba' diye düşünmüyorum. Çünkü insanları güler yüzlü görmek, onlardan geri dönüş almak, selamlaşmak, başkasının derdiyle dertlenmek bile bizim için çok önemli. Yorgunluk hissetmiyoruz, yurda geldikten sonra çok enerji doluyoruz. Umarım bir gün herkes projeyi kendi yurdunda uygular ve çok daha fazla insana ulaşırız."

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İnsanlara yardım etmek bana mutluluk veriyor

NKÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Beyza Nur İpek de gönüllü arkadaşlarını gördükten sonra kendisinin de projede yer almaya başladığını söyledi.

İpek, insanlara yardım etmenin kendisine ayrı bir mutluluk verdiğini dile getirerek, "Herkese gönüllü olmasını tavsiye ediyorum. İhtiyaç sahiplerine yemek verdikten, onların yüzündeki tebessümü gördükten sonra açıkçası insanın içi mutluluk doluyor. Projeyi yürüten arkadaşım bu yıl mezun oluyor ve kendisi projeyi bana devredecek. Artık bunun sorumlusu ben olacağım. Severek yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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