Üniversite öğrencileri için PCR testi zorunlu mu?

Üniversitelerde PCR testinin zorunlu olup olmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine PCR Testi konulu yeni bir genelge daha gönderdi. Buna göre üniversitelerde PCR testi zorunlu mu?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN PCR TESTİ ZORUNLU MU?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine PCR Testi konulu yeni bir genelge daha gönderdi. Genelgeye göre başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek. PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada: "Eylül ayında okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerimizin, çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin, bu konuda katedilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.

Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." açıklamasında bulunmuştu.

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Aşı olmayanlar için getirilecek PCR testi zorunluluğu şu alanlarda uygulanacak:

Üniversite öğrencileri ve çalışanları

Yüz yüze eğitim verecek öğretmen ve personel

Uçak seyahatleri

Konser, tiyatro, sinema gibi toplu faaliyetler

Şehirler arası otobüs yolculuğu

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmen ve üniversite öğrencileriyle çalışanların devlet hastanelerinde ücretsiz olarak PCR testi yaptırabileceğini açıkladı.