Üsküdar sahilde yasaklanan çekirdeğin ardından zabıtalar drone ile denetim yaptı

Üsküdar'da Harem’den Küçüksu’ya kadar olan sahil şeridinde başta çekirdek olmak üzere kabuklu yemiş yenilip kabuklarının yere atılması yasaklandı. Sahilde 24 saat denetim yapılarak, kurala uymayana 61 lira ceza kesilecek. Üsküdar sahilde denetimler hem karadan hem de havadan drone ile başlandı. Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kız Kulesi önünden başlayarak tüm Üsküdar sahil şeridini zabıta ekipleri, motosikletli ekipler ve havadan da drone ile denetledi.

İHA Üsküdar Sahil'de zabıtalardan drone'lu denetim...

HAYAT Çevre kirliliğine temiz çözüm: Üsküdar sahilinde artık çekirdek yemek yasak

12 KİLOMETRELİK HAT BOYUNCA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Konuyla ilgili bilgi veren Zabıta Müdürü Kubilay Ay, "Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen’in açıklamasıyla birlikte dün akşam itibariyle yasak uygulanmaya başlandı. Bugün ise drone ile havadan motosikletli ve yaya zabıta ekiplerimiz ile denetimlerimiz başladı. Bu konuda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Uyarıya uymayan vatandaşlarımıza da Kabahatler Kanunun ilgili maddesince 61 TL cezai işlem uyguluyoruz. Bu konuyla ilgili 24 saat personelimiz Haremden başlayarak Küçüksu’ya kadar 12 kilometrelik sahil hattında denetim halinde olacak“ diye konuştu.

İHA Üsküdar Sahil'de zabıtalardan drone'lu denetim...

OYNAT 00:52 Çevre kirliliğine temiz çözüm: Üsküdar sahilinde artık çekirdek yemek yasak İstanbul Üsküdar'da vatandaşların park, bahçe ve sahillerde çekirdek kabuklarının yere atılması, yetkilileri harekete geçirdi. Temizlik işçilerini de canından bezdiren bu kötü manzaranın önüne geçilmesi için Üsküdar sahil hattı boyunca çekirdek yemek yasaklandı.

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Vatandaşlardan İhsan Zeki Azaklı, "Dün itibariyle medyada yayımlanmasıyla yasağın uygulanmaya başladığını halkımızda duydu. Dün akşam bir arkadaşımıza ceza yazıldı. Bugün ise drone ile havadan ve karadan denetimler devam ediyor. Uygulamadan çok memnunuz her taraf pırıl pırıl oldu” şeklinde konuştu.

OYNAT 00:00 Hilmi Türkmen duyurdu: Üsküdar sahilinde çekirdek yemek artık yasak Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, alınan kararla Üsküdar sahilinde çekirdek çitlemenin yasaklandığını duyurdu. Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında, 'Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu; Harem'den Küçüksu'ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı'nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda sizlerden anlayış ve işbirliği bekliyoruz. Arzu etmeyiz ama yazılacak cezalar, engelli hizmetleri için oluşturduğumuz bir fona aktarılacak' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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