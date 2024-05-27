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Üsküdar'da üç kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 10 kişi tutuklandı

Üsküdar'da, barışmak üzere kahvehanede bir araya gelen husumetli iki aile arasında yaşanan ve 3 kişinin ölümü 5 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan çatışmayla ilgili 10 şüpheli tutuklandı.

08:59 - 27/05/2024 الإثنين
DHA
Şüphelilerinden 10'u tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerinden 10'u tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak'ta geçtiğimiz 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar arasında yaşanan kavga nedeniyle aralarında husumet doğan iki aile üyeleri, barışmak için sokak üzerindeki kahvehanede bir araya geldi. Barışma görüşmeleri sürerken, iki aile üyeleri arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Caddeye de taşan çatışmada, 3 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi yaralandı.


10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI


Olayın ardından yapılan çalışmalarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüphelilerinden 10'u tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




#Üsküdar
#çatışma
#Ünalan Mahallesi
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