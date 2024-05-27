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Dokuz ilde 'Mahzen-49' operasyonları: Elebaşılığını Durmuş Görmez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi

Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen “Mahzen-49” operasyonlarında; elebaşılığını Durmuş Görmez'in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.

08:17 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 08:58 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
'Mahzen-49' operasyonlarından görüntüler
'Mahzen-49' operasyonlarından görüntüler

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, korkutma ve zorla para alma amaçlı işyeri kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.



Operasyonlarda; elebaşılığını Durmuş Görmez'in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.


Operasyonlar sonucu, 15 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve para ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


#Çankırı
#Mahzen-49
#Durmuş Görmez
#Operasyon
7 saat önce
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