Üsküdar'daki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Bizi pusuya düşürdüler

Üsküdar Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede 23 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki aile barışmak üzere bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 ‘si ağır 5 kişi yaralandı.