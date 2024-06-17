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KPSS 2024 ön lisans sınavı başvuruları sona eriyor! Son başvuru günü ne zaman?

2024 yılı için düzenlenecek olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) başvuruları 13 Haziran'da başladı. Adaylar, KPSS ön lisans başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin internet adresinden yapabiliyor. Peki, KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitecek? İşte KPSS 2024 ön lisans sınavı başvuruları için son gün...

11:56 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
KPSS önlisans
KPSS önlisans

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuruları 13 Haziran'da başladı. Adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS başvurularını gerçekleştiriyor. ÖSYM açıklamasına göre 2024 KPSS önlisans başvuru ücreti ödemeler başvurusu sırasında internet üzerinden yapılabilir.

KPSS 2024 ön lisans sınavı başvuruları ne zaman bitecek?

KPSS Ön Lisans sınavı için başvurular 13 Haziran – 2 Temmuz tarihleri ​​arasında alınacaktır.

KPSS 2024 ön lisans sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı KPSS takvimine göre, KPSS önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS 2024 ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS ön lisans sınav sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama 2024

2024-KPSS Ön Lisans’a ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi

düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin

https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.




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KPSS 2024 ön lisans sınavı başvuruları sona eriyor! Son başvuru günü ne zaman?