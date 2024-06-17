Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuruları 13 Haziran'da başladı. Adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS başvurularını gerçekleştiriyor. ÖSYM açıklamasına göre 2024 KPSS önlisans başvuru ücreti ödemeler başvurusu sırasında internet üzerinden yapılabilir.

KPSS 2024 ön lisans sınavı başvuruları ne zaman bitecek?

KPSS 2024 ön lisans sınavı başvuruları ne zaman bitecek?

KPSS Ön Lisans sınavı için başvurular 13 Haziran – 2 Temmuz tarihleri ​​arasında alınacaktır.

KPSS 2024 ön lisans sınavı ne zaman?

KPSS 2024 ön lisans sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı KPSS takvimine göre, KPSS önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS 2024 ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024 ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-KPSS Ön Lisans’a ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi

düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin