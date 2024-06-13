Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) 28 Nisan'da gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce adayın önünde tercih işlemleri bulunuyor. EKPSS tercihleri ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre yapılacak. Adaylar sınavdan elde ettikleri puan durumuna göre işlemlerini gerçekleştirecek. Gözler şimdi EKPSS tercih kılavuzu ve tarihlerinde. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu ve tercih ekranı ile ilgili son gelişmeler...